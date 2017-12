Dani Romera no cierra la puerta a un posible regreso

Habló de todo sin dudar. Dani Romera, delantero almeriense que milita en el Cádiz, atraviesa un gran momento de forma en el club amarillo, con el que ya ha marcado cuatro goles esta temporada después de superar una lesión. El cañaero atendió a LA VOZ y Cadena SER para hacer balance de un 2017 prácticamente inmejorable, donde además, estuvo cerca de firmar de nuevo por el Almería. La felicidad es enorme en el goleador: “Ha sido un gran año por el ascenso a Segunda División con el Barça, siendo el máximo goleador, y también por mi nueva etapa en el Cádiz”.

Su partido más especial fue en el Estadio. El Cádiz ganó 0-2 al Almería, pero Romera no pudo disputar ni un solo minuto. “Me hubiera gustado jugar en el Mediterráneo, es una espina clavada que tengo, pero he seguido trabajando y tengo más minutos en el Cádiz”, comentó el jugador almeriense.

Su casa

El corazón le tira mucho a Dani Romera y sufre viendo al Almería pasando dificultades en la zona baja de la categoría. Con el Cádiz ha estado ocho jornadas sin ganar, aunque tras sumar los tres puntos en el Mediterráneo encadenaron una racha increíble, venciendo en ocho de sus últimos nueve encuentros. La regularidad es la clave: “Lo sigo y con Lucas Alcaraz ha podido salir del descenso. Esperemos que tire hacia arriba encadenando varios triunfos y viva una segunda vuelta tranquila”.

No se mueve del Cádiz en el mercado invernal. Romera fichó por cuatro temporadas en el conjunto amarillo y no escondió en sus declaraciones a este medio que el Almería se interesó fuerte por él: “También me hubiera gustado firmar cuatro años en el Almería. Tengo claro que volveré algún día al Almería. Sigo la actualidad y espero que se mantenga en Segunda”.

Ibán Andrés, secretario técnico rojiblanco, fue una de las personas que más pujó por hacerse con los servicios del cañaero, pero el Cádiz se adelantó en la operación y lo firmó para acompañar en ataque a Carrillo y Barral. Dani Romera es una persona que no deja a un lado sus inicios en el fútbol, y aunque está disfrutando más que nunca del fútbol y de la Segunda División, abre la puerta de par en par a su vuelta al Almería: “En un futuro seguro que regresaré al Almería. Me gustaría triunfar en mi tierra. Si el club apuesta por mí y cree que puedo ser importante, volveré”.

Lucas Alcaraz

Dani no ha trabajado con el actual técnico del Almería. Le han llegado buenas referencias del granadino y cree que el técnico perfecto para reflotar a un barco que ha ido a la deriva demasiado tiempo: “Es un gran entrenador, que ya lo hizo bien en su anterior etapa en el Almería. No conozco bien su metodología de trabajo, pero le deseo la mejor suerte por el bien del equipo”.