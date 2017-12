CCOO denuncia el despido de trabajadores "veteranos" en la planta de Vestas en Daimiel

CCOO ha denunciado este miércoles el despido injustificado de 5 trabajadores en la planta que mantiene en Daimiel la multinacional danesa Vestas Manufacturing Spain, dedicada a la fabricación y comercialización, de piezas, componentes y equipos relacionados con la generación de la energía eólica. De momento van a esperar a la vuelta de Navidad para celebrar asambleas y adoptar las medidas que planteen los trabajadores. No descartan movilizaciones.

Despidos que se han ejecutado en los días previos a la Navidad sin margen de maniobra porque la plantilla ha tomado vacaciones hasta el 8 de enero. Los trabajadores despedidos son veteranos -con una antigüedad de entre 5 a 9 años,- y según el representante de la sección sindical de CCOO en Vestas Daimiel, Jose Miguel Martín Portugués no se entienden las motivaciones que argumenta la empresa, que en todos los casos son idénticas: bajo rendimiento. Consideran que la empresa está actuando de manera ruin y arbitraria.

CCOO reitera no entender esta política de la multinacional cuando hay mucho trabajo y presenta una buena situación económica. Jose Miguel Martín advierte que se respira un clima de tensión y miedo porque no son los únicos despidos, a lo largo del año se han registrado una decena de despidos más sin olvidar que la empresa ha llevado a cabo además otro medio centenar de no renovaciones de trabajadores contratados via ETT.

El sindicato apela a la unidad entre los 560 trabajadores de plantilla y los casi 400 contratados vía empresas temporales, para salvar esta situación.

Aquí pueden escuchar la entrevista con Jose Miguel Martín Portugués de CCOO en Vestas Daimiel en SER Ciudad Real: