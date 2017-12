Plaza: "El Maccabi es un rival muy duro"

El técnico del Unicaja Joan Plaza, desgranó al Maccabi, rival mañana del equipo cajista en la Euroliga en el pabellón de la Mano de Elías.

"Es un rival muy duro en casa. La lectura más cercana del partido de Milán es una buena lectura. Es un equipo con muchos jugones, con una verticalidad absoluta, físico cerca del aro, pívots no muy altos pero atléticos, defensa muy bien compuesta. Un equipo que va con 8-6 y que han ganado en su casa a rivales importantes. Nos centramos más en que lleguemos bien, que mantengamos el tono de las últimas semanas, que no nos vengamos abajo por ningún tipo de parcial en contra en un lugar tan emblemático e intenso como la Mano de Elías. Tenemos una cierta experiencia jugando fuera y también en Israel. Van a jugar muchos uno contra uno, si cogen racha son muy peligrosos. Hemos de ir muy centrados y ser muy serios".

También se refirió a la lesión del alero serbio Dragan Milosavljevic, "ni él sabe en qué momento se produjo. Cuando acabó el partido no refirió ningún tipo de dolencia. Muchas lesiones no se reproducen hasta que pasan 24 horas. Es un jugador que por sus características podía haber defendido muy bien a todos los jugadores perimetrales. Pero bueno, activaremos a Mo y trataremos de mantener el tono a pesar de él. Nos da muchos intangibles. No sólo porque defiende muy bien, sino porque cuando juega de tres es capaz de poner el balón en el suelo. Cuando tiene rachas, es fuerte, temible, ayuda en el rebote. Tampoco podrá estar el sábado Tendrán que dar un paso al frente Dani y Mo junto a Adam".

El equipo malagueño se encuentra bien "tenía cierto miedo de cómo vendrían los jugadores, pero entrenaron muy bien, sobre todo el primer día. Percibo que son conscientes de la importancia de lo que se nos avecina en estos próximos días".