Detenidos dos concejales de la CUP en Reus

Hacia las doce y media, dos agentes de los Mossos, vestidos de paisano, han entrado en el Ayuntamiento de Reus. Se han identificado, han subido al despacho del grupo municipal de la CUP, han detenido a los dos concejales, Marta Llorens y Oriol Ciurana, y se los han llevado por la puerta trasera del consistorio, discretamente.

La juez del Juzgado de instrucción número 2 de Reus ha ordenado la detención de dos concejales de la CUP de Reus después de que éstos se negaran a comparecer en hasta dos ocasiones cuando fueron requeridos. Todo ello en el marco de una causa por incitación al odio donde también están imputados el alcalde de la ciudad, Carles Pellicer y el resto de portavoces de los grupos municipales al gobierno.

Ahora los abogados de la CUP intentan que la juez tome declaración a los investigados esta tarde, y no mañana por la mañana, como está previsto. La voluntad es evitar que los dos detenidos pasen una noche entre rejas. De hecho, el orden de la juez, expresamente, dicta que la policía catalana dará traslado antes de las 9 de la mañana de este jueves.

Se les acusa, al igual que a una docena de políticos, empresarios y bomberos, de un presunto delito de incitación al odio contra la policía estatal. Tras ser puestos a disposición de la juez del caso 1-O en Reus está previsto que Llorens y Ciurana queden en libertad con cargos.

Movilización en el Mercadal

Esta mañana a las 9 la CUP ha organizado una movilización a la Plaza del Mercadal de Reus, donde se encuentra el ayuntamiento de la ciudad. Un centenar de personas los han apoyado. Los concejales de la CUP se mantienen firmes en su posición y aseguran que no han ido a declarar porque no conocen la justicia española y porque en España no hay separación de poderes. Según Oriol Ciurana, "el estado utiliza la democracia de manera represiva y no como debería ser". Y añade que "hemos venido a trabajar para construir una nueva República y no para declarar ante juzgados". Marta Llorens, por su parte, asegura que "se les ha encausado por hacer uso de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a manifestación" y mantiene que lo volverían a hacer tantas veces como haga falta. Una cincuentena de reusenses han acompañado a los concejales en la plaza del Mercadal para mostrarles apoyo y han cantado varias consignas como "Si nos tocan a una, nos tocan a todas" o "El pueblo manda, República ahora".

Cita de nuevo a Cuadrada

Una tercera concejala de la CUP, también investigada en la causa, ha sido citada ante la magistrada para este viernes a las 10.00 h. de la mañana. Se espera que, al igual que sus compañeros, se niegue a comparecer, por lo que también se podría emitir una orden de detención cuando la juez lo considere oportuno.