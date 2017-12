‘Sin título’

El ser humano pasa por diferentes estados a lo largo de su vida. Cuando nacemos, aterrizamos de golpe en la dulce infancia, para saltar con pasos de gigante hasta la adolescencia. En ella comienzan los primeros deseos de independencia, que culminarán durante la juventud, en la que nuestras ansias irán encaminadas a romper ,definitivamente, con el yugo protector de nuestros padres y nuestro hogar. Desde la plataforma segura de la educación que nos dieron, intentaremos construir nuestro futuro: conseguiremos un trabajo, crearemos una familia y el tiempo se encargará de hacerla crecer. Seremos ciudadanos, padres, abuelos... Títulos que se sucederán unos a otros, como una consecuencia lógica de la existencia. Mientras nuestra vida de adulto va tomando forma, de manera paralela discurre la de nuestros padres en sus casas; esperando nuestra visita sin exigirla y pegados al teléfono por si necesitamos de ellos. Transcurren los años sin que apenas notemos como envejecen los dos juntos tras los cristales, cómo van sumando un año a otro, un achaque nuevo a otro antiguo. Y de pronto, él se va y la madre se queda huérfana. Intenta seguir viviendo sin molestar a nadie, cuando de pronto un día, nos tiende la mano con ojos suplicantes. No hacen falta palabras. En su mirada amorosa se dibuja apenas una excusa:" es que ya no puedo seguir yo sola, os necesito". Cogemos sus manos arrugadas y atravesadas por un enrejado de venas azules que nunca antes habíamos visto. Le decimos, sin soltarlas, que no pasa nada, que estamos con ella y que la acompañaremos hasta el final. Entonces, como en un salto en el tiempo aparece el recuerdo de unas manos blancas, tersas, fuertes. Aquellas que te llevaban al colegio y a comprarte los zapatos en La ideal. Las mismas que te daban la peseta para el polo de limón de Los Valencianos. Las que te regalaron tus primeras medias de mujer en Mérida y eligieron tu primer bolso en Fillol. Las que te acariciaban mientras te advertían de los peligros de la edad, las mismas que te ponían el velo de novia el día de tu boda. Y entonces, como buen hijo haces un hueco en tu vida y en tu tiempo para ella. Para devolverle todo lo que te dio.

Emy Luna

Cuando llega el día de su muerte, con ella se va algo de ti. Descubres que el dolor por su desaparición es orgánico, físico, no sólo espiritual. Un dolor que te recuerda que desde que naciste ostentaste un título que apenas valoraste porque no hiciste nada por conseguirlo. Venía de regalo con la vida. Y ahora el dolor te coloca en la casilla de salida de un juego nuevo, el juego de la vida sin tu madre. Y te quedas sin saber qué hacer, porque este juego es nuevo. La princesa se queda sin corona y el superhéroe sin su capa protectora. Porque desde que ellos se van, la vida seguirá y podrás conseguir con esfuerzo, como ellos te enseñaron, todo aquello que te propongas. Tendrás todos aquellos títulos por los que luches, pero con su muerte habrás perdido el más valioso de todos porque nunca, nunca más, volverás a ser hijo.