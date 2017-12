La oposición reclama más participación

El grupo municipal socialista lograba anoche el visto bueno para una moción en la que reclame que pasen por las correspondientes comisiones informativas todos los asuntos que hasta hace un año eran competencia de la Junta de Gobierno Local y que han pasado a depender exclusivamente de la Alcaldía por un decreto aprobado el 21 de noviembre de 2016.

Cuestiones como las licencias de obras menores, apertura de establecimientos, determinados contratos que no pasen de ciertos límites de presupuesto o resolución de sanciones leves, desde ese momento, no necesitan otra cosa que un decreto de la alcaldesa para recibir el visto bueno. Aunque esta medida se justificó en aras de una mayor agilidad burocrática, el PSOE considera que, además de que ha supuesto un retroceso en cuanto a la transparencia y a la democracia interna, no parece que estén resultando más operativas que antes. En consecuencia, reclama que estos asuntos, al menos pasen por comisión informativa, para que la oposición pueda “realizar de forma correcta y eficaz su labor fiscalizadora de control y vigilancia” y pueda existir “debate y participación”.

Fue el asunto que más debate generó en esta última sesión plenaria del año. El grupo municipal popular no encontró apoyos en una enmienda a la totalidad de esta moción que planteó con el objetivo de desactivar esta moción, en base a un informe de Secretaría que habla de que esta medida implica “errores graves conceptuales”, entendiendo que el Pleno no tiene competencias para alterar el marco legal del Ayuntamiento.

Finalmente, la moción del PSOE se aprobó con el respaldo de SSPA, Ciudadanos y UPyD, la abstención de RAP e IU y los votos en contra del PP.

Lo que sí vio la luz por unanimidad es la moción de IU en la que solicita a la Junta de Castilla y León un nuevo marco normativo en materia de protección animal y la propuesta de una nueva ordenanza de Protección de Animales Domésticos y Regulación de su Tenencia, que considera muy escueta y anticuada. Todos los grupos políticos mostraron su conformidad con renovar esta normativa municipal, que data del año 2001.