Wenceslao López: “Iba a ser un desastre y hemos ahorrado 4 millones en el servicio de recaudación”

Wenceslao López ha pasado por los estudios de Radio Asturias para hacer balance de este 2017 que está a punto de finalizar. Lo ha calificado como un periodo “intenso, más de lo previsto, en el que se han hecho los deberes a pesar de las dificultades”. El alcalde se muestra satisfecho por el resultado de la gestión del equipo de gobierno que ha destinado una gran parte de su tiempo a resolver asuntos antiguos “que han acabado por reventar ahora, en forma de grandes pufos y chapuzas que le han supuesto a este ayuntamiento más de cien millones de Euros”. López ha recordado que Villa Magdalena, el Calatrava, el Asturcón, el Auditorio o la SOF, retratan a las claras el enorme despilfarro llevado a cabo por el Partido popular en Oviedo“tirando a la basura los impuestos de los ciudadanos sin el menor respeto”. Y pone un ejemplo, el de la Sociedad Ovetense de Festejos: “Desde 2011 y hasta mediados de 2015 tuvieron tiempo suficiente para regularizar la situación, y no sólo no lo hicieron si no que ahora nos acusan de dejadez, e incluso en la última asamblea votaron en contra de resolverlo”. De esta situación se deriva que, a día de hoy no se hayan podido firmar los contratos necesarios para realizar la Cabalgata de Reyes. La Fundación Municipal de Cultura se hará cargo, con la entrada del año nuevo, de la programación festiva de la capital, y lo hará sin el personal necesario. Además, hasta el día 2 de enero la FMC no podrá formalizar los contratos que, un día después pasarán a la comisión correspondiente para su aprobación. Según el alcalde “sólo queda eso, el resto del trabajo ya está hecho. Habrá cabalgata a pesar de los palos en las ruedas”.

La hoja del mes de enero en el calendario tiene marcadas fechas importantes para el Ayuntamiento de Oviedo que tiene por delante una cita con los presupuestos municipales. Las cuentas, acordadas hace dos semanas por los tres grupos en el gobierno, pasarán mañana por la junta de gobierno y en tres semanas más serán aprobadas en un pleno extraordinario. A la hora de destacar los epígrafes más importantes del documento de los presupuestos, Wenceslao López destaca los capítulos dedicados al personal y a la atención a las personas: “Como no podemos, por ley, contratar personal fijo, hemos incrementado el capítulo en 8 millones para poder contratar personal de manera eventual. La pena es que cuando estén formados, al año, finalizarán su contrato. Es todo un sin sentido. Las políticas de atención a las personas también verán incrementada su dotación económica en más de 6 millones de Euros”. El acalde de Oviedo explica también que “el año pasado pagamos 25 millones por Villa Magdalena y a pesar de ello hemos rebajado la deuda de 100 a 60 millones, hemos sacado adelante proyectos que se han criticado mucho como la remunicipalización de la oficina de recaudación que está funcionando bien y en la que hemos ahorrado al ciudadano 4 millones”.

Respecto a los presupuestos regionales, prorrogados tras la falta de sintonía entre socialistas y Podemos, el alcalde de Oviedo dice estar convencido de que la formación morada ha cometido un gran error al dejar de lado grades cosas por pequeñas: “Podemos no puede limitarse sólo a pedir. Las temas se resuelven dialogando y no enfrentándose”. El caso es que Oviedo perderá financiación para proyectos varios por valor de 12 millones de Euros: “En el papel se quedará la reforma de la capilla de la Cadellada junto a la rehabilitación del consultorio de La Manjoya, carreteras varias o el IES de la Corredoria para el que estaba previsto adelantar inversiones”.

A la hora de hacer balance de este año, el alcalde de Oviedo comparte con nosotros una reflexión: “Con los gobiernos del PP vivimos grandes proyectos que acabaron en un bluff, ahora llevamos a cabo cosas muy criticadas por ellos y que al final funcionan. Todo lo contrario”.