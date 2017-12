¿Por qué usamos palabras inglesas teniendo españolas?

El uso de palabras de otro idioma puede contribuir a enriquecer el propio. Sin embargo, esto solo sucede cuando una lengua no dispone de los términos para identificar cosas, acciones, etc. La sustitución innecesaria de expresiones españolas por inglesas, llevará a la pérdida de un léxico que, como define el lingüista Salvador Gutiérrez Ordóñez, es sonoro, claro y rico en connotaciones diversas. Esta práctica, abundante en los últimos años y rápida en su expansión, no pasa desapercibida para los eruditos del idioma. Desde la Real Academia Española trabajan para proteger el castellano, especialmente desde el Departamento del Español al Día, que preside el profesor Gutiérrez Ordóñez, quién también orienta a la Fundación del Español Urgente (FUNDEU), empeñada en lograr el buen uso del español en los medios de comunicación.

Salvador Gutiérrez Ordóñez es Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades / Fotografía cedida por S.G.O.

La autoridad en la materia del académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, no admite discusión. El discípulo y continuador de la Escuela de Gramática de Emilio Alarcos, es catedrático de Lingüística General de la Universidad de León, doctor en Filología Hispánica, y miembro y asesor científico de la Real Academia Española. Gutiérrez Ordóñez, autor de una decena de publicaciones y divulgador constante de la realidad lingüística, coordinó la elaboración de la Nueva Ortografía de las veintidós Academias de la Lengua Españolas, una obra reconocida por el Nobel de Literatura Vargas Llosa como “la primera ortografía de todos y para todos”. Urge la atención a un idioma milenario y mayoritario que, no obstante, es secundario en el territorio dominante del poder económico, científico y cultural, el anglosajón.