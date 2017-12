El PSOE insta al alcalde a cumplir la ley de memoria con el estadio Carranza

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha instado al gobierno municipal, de Podemos y Ganar Cádiz, a cumplir la ley de memoria histórica con el noménclator de la ciudad. Lo hace después de que el alcalde, José María González, dijera ayer en la SER que el cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza "no es urgente".

En una intervención ante los medios para hacer balance del año, González ha admitido sentirse "sorprendido" por las palabras del alcalde sobre el estadio. "La realidad es que la ley está para cumplirla. Nosotros auspiciamos el acuerdo para cambiar de nombre la avenida y ahora es el alcalde el que debe marcar las prioridades".

El dirigente socialista cree que el cumplimiento de la ley "no debe quedarse en una calle, sino más elementos". Fran González rechaza "la polémica y la confrontación" y propone un "debate sereno par que, entre todos, se tome una decisión".

Preguntado sobre si los reparos del gobierno local en afrontar este debate puede deberse a motivos electorales, el portavoz del PSOE ha respondido que preferiría que ése no fuera el motivo. "Hay muchos espacios dedicados a gente que no se lo merece y el cumplimiento de una ley no puede estar sometido a compromisos electorales", ha añadido.

González cree que es el alcalde el que debe liderar este proceso y decidir cuándo. Propone una participación ciudadana y sugiere también la idea de que una gran marca comercial, como ya ha pasado en otros estadios, ponga dinero para poner su nombre al estadio y ese dinero repercuta en las arcas municipales, a través del Instituto Municipal de Deporte.