Antonio Ruiz: "Terminados los congresos hay que dejar atrás lo ocurrido y trabajar todos en la misma dirección"

Antonio Ruiz fue elegido secretario general del PSOE el pasado mes de octubre en Lucena en un congreso provincial movido, donde se evidenciaron las distintas maneras de sentir este partido que lidera los gobiernos de Córdoba capital, la Diputación y decenas de municipios de la provincia. Dos meses después y tras un fin de semana en el que Ruiz ha estado recluido por un intenso resfriado, el también alcalde de Rute y presidente de la Diputación, responde a las preguntas de Radio Córdoba sobre su capacidad para ostentar tres cargos públicos, su relación con Rafi Crespín y la alcaldesa de Córdoba o su opinión acerca de dos de las polémicas de la actualidad: el contrato del Parlamento Andaluz a la empresa del sobrino de Juan Pablo Durán y la aplicación de la Ley de Memoria Histórica sobre el callejero franquista.

Se ha culminado ya la renovación del PSOE. Desde el federal, hasta el andaluz pasando por el provincial, las agrupaciones y asambleas. Ha sido un tiempo ajetreado para el PSOE de mucha exposición pública. ¿Han ganado o han perdido?

Los procesos internos siempre tienen sus peculiaridades, en definitiva estás decidiendo los órganos de dirección que van a regir el partido en distintos ámbitos. En el ámbito federal tuvimos primarias y congreso, igual en el regional y en el provincial. Son procesos importantes, porque definen qué personas van a liderar el partido en los próximos años, pero una vez que concluyen con la elección de Pedro Sánchez, Susana Díaz y todas las provincias, el partido sale fortalecido de estos procesos, que siempre obligan al diálogo, a consensuar las distintas posturas y matices en cuanto a cómo debe ser el modelo de partido en los próximos años. Pero entiendo que una vez pasado, lo importante es a lo que todos nos dedicamos en lo político, desde luego en el PSOE, a seguir trabajando por hacer que los cordobeses y cordobesas tengan mejor calidad de vida y servicios públicos, mejores infraestructuras. Eso es lo interesante de la labor política.

¿Pero se han dejado demasiado en el camino con esa exposición pública desmedida?

Yo entiendo que no es desmedida. Si realmente crees en los procesos democráticos y apuestas por un sistema de elección de tus líderes y tus órganos de dirección como el sistema que tiene el PSOE, las primarias, el sistema más democrático que existe en España en cuanto a modelo de partido, pues realmente tienes que hacer público ese debate de ideas, de matices y eso lo que hace es enriquecer. No lo veo como una debilidad sino como justo lo contrario.

Fue elegido en octubre secretario general del PSOE, ¿cómo va a ser el PSOE que lidere Antonio Ruiz?

Yo entiendo que el PSOE siempre ha sido el partido que más se ha parecido a la mayoría de las personas, a la mayoría de la ciudadanía cordobesa y hay que tener muy en cuenta que la sociedad está en continuo cambio y más en estos tiempos tan especiales, en lo económico y en social. En los últimos años ha pasado de todo en este país y el PSOE también ha estado en ese continuo cambio. En este momento, más si cabe, tiene que convertirse en ese partido que representa a la gran mayoría de la sociedad cordobesa, en un permanente diálogo con sus necesidades y problemas actuales y que sea esa herramienta útil para revertir esa situación y arreglar esos problemas y dar las soluciones que la ciudadanía espera.

El PSOE siempre lo ha sido y en Córdoba, donde ha gobernado, ha sido una garantía de progreso, de cambio, de mejora de la calidad de vida y en ese camino enmarcamos este nuevo modelo de partido para los próximos años. Un modelo de partido que tiene que ver mucho con el feminismo. La igualdad es nuestra bandera y ha sido la principal víctima de esta crisis económica, unas veces por la propia realidad económica, otras veces porque esa realidad ha sido cogida como excusa por el PP para dar pasos atrás en ese camino hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. O conseguir volver a tener esa cercanía con la juventud, que es verdad que ha tenido un cierto desapego de la clase política en general y de los partidos más tradicionales, no tanto por las ideas sino por las propias estructuras de los partidos y que seamos ese partido abierto a la juventud y que volvamos a ser, y sigamos siendo, esa herramienta útil para cambiar la sociedad.

Recibió en ese congreso el apoyo del 90,18% de apoyo de los delegados. Han pasado solo dos meses de aquel congreso. ¿Siente aun el apoyo de todos ellos?

Yo siento Incluso más apoyo, realmente un 90% es un apoyo importantísimo para un congreso, a pesar de que los procesos internos siempre tienen sus peculiaridades, pero una vez que terminan los congresos hay que dejar atrás lo ocurrido y trabajar todos en la misma dirección que es lo que siempre hemos hecho y hacemos en el PSOE de Córdoba.

Ha hablado de peculiaridades, de matices, hay quien habla de sensibilidades e incluso de corrientes. ¿Existen aún varias en el PSOE Cordobés? Decía Jose Miguel Salinas que el PSOE siempre ha aireado sus discrepancias internas.

Si desde luego, y más cuando tenemos ese proceso de primarias, el más democrático, en el que los militantes votan a sus líderes, es un proceso abierto y transparente en el que todo el mundo tiene la oportunidad de decir lo que piensa. En el PSOE nos hemos caracterizado por decir abiertamente lo que cada uno pensamos y siempre que se haga, como es el caso, desde un punto de vista constructivo y para enriquecer el proyecto es bienvenido y aporta esa mayor riqueza. Pero, reitero, estamos aquí para mejorar la vida de los vecinos y vecinas, y para eso hacen falta cada cierto tiempo procesos internos para decidir la estructura de partidos pero una vez que pasa… a lo importante, que es esa vocación de servicio público.

¿Fue una buena idea que Rafi Crespín pidiera su relevo en la Junta?

Yo entiendo que sí porque además era una cuestión que ambos teníamos pactada desde el convencimiento de que hacía falta que una figura tan importante como la secretaria de organización estuviese presente en el día a día, en la sede del PSOE y así lo entendimos los dos, lo pactamos y así lo hicimos.

En ese pacto con Crespín se incluyeron otras cosas. ¿Usted siente que ha cumplido ese acuerdo? Por ejemplo en la conformación de los órganos de gobierno del partido en Córdoba

Sí, y además yo entiendo que en el acuerdo lo que primaba era el interés de que el PSOE saliese fortalecido, para que así fuese tenía que reunir a todas la opiniones y las sensibilidades. Y eso se reflejó en el congreso con el 90% de apoyo.

Usted el alcalde de un municipio como Rute, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE. Cuando se decidió que Crespín dejara la delegación del gobierno se señaló que era importante dedicar exclusividad a un cargo como ese. ¿Usted puede con los tres?

Ahora mismo estamos compatibilizando esos cargos, desde luego ser presidente de Diputación y secretario general no sólo creo que se puede compatibilizar sino que es un modelo bastante razonable; y por eso hacen falta equipos y que la figura de la secretaria de organización estuviese en ese día a día del partido para que el trabajo fuese diario y constante.

En ese “ahora mismo” veo un matiz de temporalidad. ¿Va a dejar alguno?

¿Quién sabe en el futuro lo que nos depara? Esto tiene dos secretos: tener buenos equipos y saber delegar en ellos y dedicarle muchas muchas horas a esta vocación pública de servicio a los demás en cualquiera de las responsabilidades. Probablemente sea un ritmo que no sea aconsejable llevar durante mucho tiempo en tantas responsabilidades.

Pero está algo planificado que vaya a dejar alguno de los cargos.

No.

Córdoba es una de las provincias con mayor tasa de paro de España. Las inversiones públicas casi no existen o son mínimas en comparación con otros territorios. Hemos visto como se están movilizando ciudades como Linares, Jaén, Almería, Murcia, etc. ¿Cree que Córdoba debería salir a la calle más?

En Córdoba hacen falta inversiones con unos objetivos y una finalidad clara que no puede ser otra que la lucha contra el desempleo. El PSOE siempre ha sido garantía de progreso y de estar a las necesidades de la sociedad cordobesa. Así se hace desde los ayuntamientos donde gobernamos, con el impedimento de la normativa en relación a la administración local que ni siguiera nos dejan gastar los recursos que generamos y que gestionamos de forma eficiente; así se hace desde la Junta de Andalucia, en sus presupuestos hay una apuesta por cuestiones tan básicas como la dependencia y la sanidad que también generan empleo en un sector como el de la mujer, y un empleo en el caso de la dependencia muy ligado al territorio; así lo estamos haciendo desde la Diputación de Córdoba, que hemos doblado, triplicado las inversiones y los recursos públicos para que se invierta y se genere empleo. Y nos falta una pata importante que es la administración central, el gobierno de España, que nos está castigando continuamente no sólo a nivel andaluz al quitar una parte importantísima de la financiación que nos corresponde, sino que además venimos siendo la última provincia en los presupuestos generales del Estado de manera demasiado reiterativa. Esa pata falla y tenemos que exigir al gobierno central que nos saque de la cola de una vez y que nos ponga en una situación media, no queremos ser más pero tampoco menos que nadie y que vuelva a apostar por Córdoba.

El caso de la Junta de Andalucía no conocemos el dato de inversión, porque ya no se hace provincial. ¿Está cumpliendo la Junta con Cordoba?

Con las posibilidades que la administración autonómica tiene, con esa merma de ingresos que tenemos del gobierno central a pesar de estar recogidos en el Estatuto de Andalucia, la apuesta evidente para 2018 por las políticas sociales son también una inversión. No sólo son derechos para las personas que tienen esa dependencia sino que suponen también una generación de empleo para la provincia de Cordoba en un sector muy sensible.

Acaban de aprobar los presupuestos en Diputación, se prevén inversiones extraordinarias de más de 14 millones. Como van a afectar a la población.

Son unos presupuestos que están pensados para que todos los municipios, independientemente de su tamaño y haciendo hincapié en los más pequeños, tengan servicios públicos de calidad, y las inversiones en infraestructuras que necesitan, independientemente que vivas en un municipio de 500 habitantes o de más de 20.000. Hemos volcado todos nuestros recursos en varios objetivos. Son unos presupuestos eminentemente sociales, uno de cada cuatro euros va destinado a políticas sociales, para aquellas familias cordobesas que todavía necesitan esa atención especial y son unos presupuestos que vuelven a volcar todos sus recursos en los municipios para generar empleo.

Su antecesor, Juan Pablo Durán, está ahora en el centro de la diana. ¿Usted encuentra algún problema en que el Parlamento de Andalucía contrate una campaña de comunicación con una empresa donde trabaja el sobrino del presidente?

Entiendo que el presidente del Parlamento dio las explicaciones oportunas sobre ese asunto y explicó que se habían cumplido con todos los requerimientos y lo que establece la normativa. No tengo más que añadir. Entrar en cuestiones de si es ético o más o menos ético, es cierto que la ética en política y en cualquier ámbito profesional tenemos pruebas de que tiene los márgenes muy difusos a veces y se interpretan en función de los intereses de cada uno. Hay que mirar siempre si se cumple con la legalidad o si no se ha cumplido y en este caso creo que se ha sido escrupuloso y no hay más que añadir.

¿Hay márgenes difusos en la moralidad de este contrato?

En cuestiones éticas siempre los márgenes están en función de quien los interpreta. Hay que ser riguroso y ver si realmente se ha infringido la ley o se ha sido respetuoso con las normas que regular este tipo de contrataciones, y parece que así ha sido.

¿Qué le parece la labor de Isabel Ambrosio como alcaldesa?

Me parece una labor importante, además no exenta de dificultades lógicamente dentro de una corporación local que tiene sus números y que exige ese mayor esfuerzo a la hora de consensuar cualquier tipo de actuación, pero creo que está dejando una impronta muy positiva en un cambio de modelo de ciudad, muy distinto al que venía presentando el PP y mucho más abierto a la ciudadanía, más participativo, en el que esta consiguiendo resolver algunas cuestiones que el PP había sido incapaz y que venían dilatándose en el tiempo. Hemos visto el acuerdo del Cercanías, estamos viendo los pasos en la Ronda del Marrubial y creo que está haciendo la alcaldesa y todo su equipo de gobierno un trabajo muy importante para la ciudad de Córdoba.

Parece que el proyecto del Cercanías va a ser una realidad en breve. Finalmente la Junta no tendrá que asumir coste alguno ante la declaración de obligación de servicio público. El proyecto plantea una segunda fase de extensión del servicio hasta Palma del Río y Villa del Río. ¿Debe estar ahí la Junta de Andalucía económicamente?

Así lo creo y la Junta está de acuerdo y es el proyecto final que todos tenemos en la cabeza, nos ayuda mucho que ya se haya dado ese primera paso y la capital esté cubierta en ese sentido, pero seguimos en ese eje estructural de Villa del Río a Palma del Río que vertebre a la provincia de Córdoba y que permita ese flujo de viajes que siempre va a ser beneficioso para la capital y la provincia.

¿La Diputación también estará en ese proyecto?

De hecho, hemos reservado una partida que puede ser simbólica para 2018 pero que sería susceptible de ampliar si así hiciese falta con el objetivo de decir desde primera hora que estamos para apoyar la puesta en marcha del Cercanías y necesitamos sólo que el gobierno central lo vea y lo apoye.

Ha habido mucho análisis de la labor de Ambrosio, y sobre su relación con el partido. Hay quien entiende que tiene poco apoyo del PSOE. Ni usted ni el señor Durán acudieron al acto de mitad de mandato de la alcaldesa en el que hizo balance de su gestión en el Palacio de Viana. ¿Por qué no fueron?

Siempre he tenido con Isabel Ambrosio una relación muy buena, como alcaldesa está haciendo una labor importante, y además considero que dentro de los objetivos del PSOE Córdoba es capital. Tiene todo el apoyo del partido y el mío como secretario general, por supuesto.

¿Repetirá como candidata?

Entiendo que sí o sí, es la alcaldesa de Córdoba. En 2019 llevará un mandato y se presentará para revalidar la alcaldía.

¿Es el momento de cambiar el nombre de calles vinculadas al franquismo como Cruz Conde, Cañero o Conde de Vallellano?

Lo que ocurre es que nunca es el momento de esas cosas porque siempre generan cierto conflicto o debate, pero hay una ley que está para cumplirla. Si aprobamos las leyes se supone que tenemos que cumplirlas. Y además es una ley con la que estoy especialmente de acuerdo.

Le parece creativa la fórmula propuesta por Ambrosio y Aumente de quitar Jose a Jose Cruz Conde o Conde A Conde de Vallellano

Eso entra dentro de la autonomía local. A mí me parece bien si con eso se consiguen los dos objetivos de cumplir la ley y mantener también un poco la tradición de la ciudad.

Pero con eso no se restituye la memoria, es una especie de treta.

Es intentar cubrir esos dos objetivos.

¿Si usted estuviera en la alcaldía los cambiaría radicalmente?

Siempre hay casos y cada caso hay que estudiarlo con su peculiaridad y hay nombres de calles que trascienden ya incluso la referencia a épocas del franquismo y que tienen una trascendencia mucho más social y más aceptada por todo el mundo a y a lo mejor aceptar esa treta, como usted dice, puede ser acertado.

Las últimas encuestas publicadas dan a Ciudadanos un aumento notable de los apoyos y por tanto de los concejales. ¿Es ciudadanos el aliado natural del PSOE, como ocurre en Andalucía, rompiendo la tendencia histórica a tener acuerdos con IU?

Nosotros tenemos un pacto provincial con IU, para el ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, para algunos ayuntamientos (Rute por ejemplo) y la verdad es que está funcionando bastante bien. Lo que ocurre con las políticas de pactos es que dependen de los resultados electorales y hasta que llegue esa situación no preveo cambios en ese sentido. El pacto con IU está funcionando perfectamente, hay sintonía en muchas de las cuestiones y por eso firmamos ese tipo de pactos. Mi valoración es muy positiva.

Pese a ello es un partido que pacta con el PSOE y sin embargo en el discurso público es absolutamente dañino hacia el PSOE

En el discurso de mociones no tenemos que coincidir en todo, no sería ni bueno ni realista. Un pacto es de ideas de iniciativas para el ámbito provincial o local, mas allá no existe una coincidencia mayor en las ideas como evidentemente se evidencia en los discursos públicos.

¿Cómo ve a Susana Diaz, tras volver a centrarse en Andalucía?

La veo con un papel muy fuerte en Andalucía, desarrollando unas políticas muy sociales, muy importantes para esta tierra. En los últimos meses ha tenido iniciativas muy importantes, le diría que históricas, como la bonificación de las matrículas para estudiantes universitarios. Alguien que ha estudiado con becas lo sabe valorar y sabe que sin ayuda de las administraciones no podría completar unos estudios universitarios. En Andalucía uno puede estudiar hasta donde le den sus capacidades intelectuales y no sus capacidades económicas. Y dentro del desarrollo de esas políticas, el papel que juega la Junta y su presidenta evidencia que es mentira que no se pueda apostar por el estado del bienestar, que es mentira que no sean posible otras políticas que no sean las políticas neoliberales que quiere imponer el PP y buena parte de Europa, que se puede cumplir los objetivos de déficit de estabilidad y sin embargo apostando por la dependencia, la educación, la sanidad, etcétera. Y dentro del panorama nacional, en toda la crisis de Cataluña, ha tenido una opinión bastante razonable, como siempre, y está realizando una defensa de los intereses de Andalucía y por ende de toda España de todas las comunidades reclamando esa financiación autonómica justa y equilibrada.