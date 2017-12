Cantó anuncia el hallazgo de la Virgen aclamado por los ilicitanos

Numerosos ilicitanos y visitantes han vibrado un año más con la carrera de Francesc Cantó desde el Huerto de Puertas Coloradas hasta el Ayuntamiento a lomos de la yegua Luz 14, la misma con la que esta mañana ha protagonizado la representación en la plata del Tamarit.

A partir de las tres de la tarde, tras el disparo de la "bombá", Francisco Sanmartín, que por sexto año encarna al guardacostas, ha emprendido el último tramo del recorrido para anunciar el hallazgo del arca con la imagen de la Virgen de la Asunción. Una distancia que ha realizado en un minuto cincuenta segundos.

Seguidamente ha subido al despacho de la alcaldía donde ha recibido la felicitación de representantes municipales, el antiguo Concejo de la Ciudad y de la Sociedad Venida de la Virgen por la representación en la playa del Tamarit.

Después del encuentro, han bajado a la plaça de Baix donde se ha leído el bando que anunciaba el hallazgo de la imagen de la patrona: "El Justicia de la present Vila d'Elig, fa saber en aquest respect públic, com en este moment s'ha aparegut, a la vora del mar prop al Port i a la Torre del Pinet, una caixa que diu, "SÓC PER A ELIG", cuia noticia rembrant de goig, ha segut rebuda per Francesc Cantó, atalaya de dit Pinet. Correguem ple d' alegria tot el poble, per a traure el tresor encontrat en tot l'esplendor que se mereix! Regne l'entusiasme!"

Tras el grito de Cantó de ¡A la platja il·licitans!, han regresado hasta el Huerto de las Puertas Coloradas para recoger la imagen de la Asunción para llevarla hasta la Basílica de Santa María.

Mañana viernes 29, a las 11 de la mañana comenzará la procesión con la imagen de la Virgen de la Asunción en su "Trono dels angelets" precedida por una traca aérea por el recorrido.

A la entrada de la procesión a la Basílica se entonará el himno de la Venida de la Virgen, y a su término se celebrará la misa en la que participará la Escolanía del Misteri. Al término se procederá al siparo de una mascletá desde el puente de Altamira. Por la tarde, a las 19 horas se representará en el Gran Teatro el montaje "Sóc per a Elig 1370", dirigida por Antonio Chinchilla basada en la obra de Antonio AMorós.