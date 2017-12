Más de 3 millones de euros en ayudas para proyectos de desarrollo rural en Mágina

Se gestionan a través de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, su gerente, José García Vico, ha explicado, en Radio Jódar SER, las líneas prioritarias

Ya está abierto el primer plazo (anualidad 2017), hasta el 29 de enero de 2018, para la solicitud de ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local, en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020.

Las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, están publicadas en el BOJA del 28 de noviembre.

En esta ocasión se produce un cambio de modelo y las convocatorias pasan a ser anuales en concurrencia competitiva. A la provincia de Jaén le corresponden 12,9 millones que se repartirán entre los 7 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia. Mágina cuenta con una partida de 3.275.142 euros.

Esta convocatoria de subvenciones plantea como objetivos prioritarios el impulso de la perspectiva de género, la promoción del papel activo de la mujer y de la juventud y el fomento de la innovación como alternativa a la actividad agraria.

Las líneas de intervención prioritarias son tres:

Línea 1.- Proyectos productivos en sectores estratégicos, para emprendedores que creen empleo e incorporen la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, priorizando los liderados por mujeres y jóvenes. Dotada en la primera anualidad (2017) con 450.000 €uros, 450.000 para 2018, otros 350.000€uros para 2019 y poco más de 100.000 para 2020.

Línea 2.- Conservación y protección del patrimonio rural y cultural, para Ayuntamientos, entidades de ámbito comarcal y sin ánimo de lucro, que en la primera anualidad cuenta con 620.000 €uros, solo 20.000 para las siguientes convocatorias y anualidades.

Línea 3.- Para dotación y mejora de equipamientos e infraestructuras sociales, asistenciales y recreativas que mejoren localidad de vida y la lucha contra el cambio climático, que cuenta con 1.205.142 €uros, solo para los ayuntamientos de la comarca.

Para José García Vico, gerente del ADR de Sierra Mágina, constituye una gran oportunidad. “Para las zonas rurales como Sierra Mágina ofrece un marco financiero en el que se puedan desarrollar actividades que contribuyan a la disminución de las desigualdades de género y los efectos del cambio climático, pero sobre todo, y desde mi punto de vista, al fomento de microempresas. Este marco está enfocado para proyectos que no supongan una excesiva inversión. El ámbito de actuación no está tematizado como otras convocatorias de la Junta de Andalucía, no son exclusivamente para turismo, comercio o industria. Al margen de eso, ofrece posibilidades para la población en su conjunto, con especial atención a las mujeres porque hemos detectado que son las que mayor problema tienen, por unas circunstancias o por otras, de acceso a la financiación. A todo esto hay que añadir que el porcentaje máximo de inversión subvencionable por primera vez puede alcanzar el 75%, hasta un máximo de 30.000 €uros, téngase en cuenta que no se subvencionan gastos de funcionamiento, solo inversión”, explica el gerente del GDR.

Según la orden, en el Artículo 4, son “Proyectos subvencionables aquellos que:

a) Contribuyan a la consecución de uno o más de los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común recogidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 2013 o a la realización de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

b) Contribuyan a la consecución de una o más de las áreas de interés contempladas en las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural que se establecen en el artículo 5 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

c) Contribuyan a la consecución de uno o más de los objetivos de la EDL de la Zona Rural Leader de que se trate.

2. Podrán concederse ayudas a los proyectos destinados a una o más de las siguientes tipologías, bajo las limitaciones, exclusiones y especificidades establecidas en el Anexo I de la presente Orden y en la convocatoria correspondiente para cada Zona Rural Leader de Andalucía:

a) Proyectos vinculados a la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, alimentario o forestal. A efectos de la presente Orden, se entenderá que forman parte del presente bloque, los proyectos destinados a:

1.º Formación, información y actividades de demostración agraria, alimentaria y forestal.

2.º Promoción e información de productos cubiertos por regímenes de calidad.

3.º Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios.

4.º Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las actividades de producción, transformación y comercialización de productos forestales.

5.º Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal.

6.º Investigación y desarrollo en el sector agrario, forestal y alimentario.

7.º Cooperación horizontal y vertical en los sectores agrario, alimentario y forestal para el desarrollo y la promoción de cadenas cortas de distribución y el fomento de mercados locales.

b) Proyectos destinados al desarrollo endógeno sostenible del medio rural, diferentes de los establecidos en la letra a) del presente apartado. A efectos de la presente Orden, se entenderá que forman parte de este bloque los proyectos que estén destinados a:

1.º Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno del medio rural.

2.º Creación y mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las actividades económicas en el medio rural.

3.º Modernización y adaptación de los municipios rurales, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural.

4.º Conservación y protección del patrimonio rural y lucha contra el cambio climático.

5.º Cooperación horizontal y vertical entre los diferentes sectores económicos y ámbitos sociales del medio rural y, en su caso, el urbano.

6.º Otro tipo de proyectos relacionados con el desarrollo endógeno, no contemplados en los apartados anteriores, que contribuyan a los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común, a las prioridades del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y a los objetivos de la EDL.

c) Proyectos que combinen las temáticas contempladas en las letras a) y b) del presente apartado, así como proyectos integrales que cumplan las condiciones establecidas en el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las EDL aprobado por Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que estará disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en sus Delegaciones Territoriales y en las páginas web de los GDR.”

En el artículo 7, se enumeran los requisitos de los solicitantes para obtener la subvención.

1. Podrán obtener la condición de personas o entidades beneficiarias, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o sus agrupaciones, que vayan a ejecutar el proyecto u operación contemplado en la EDL seleccionada por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural o en las modificaciones, que en su caso, se efectúen de las mismas, teniendo en cuenta las especificidades contempladas para cada tipo de proyecto subvencionable en el Anexo I de la presente Orden, así como en cada una de las convocatorias de ayudas.

2. No podrán considerarse personas o entidades beneficiarias a las personas físicas a título individual y/o particular salvo que lo hagan en su condición de autónomos, miembros de comunidades de bienes, titulares del derecho de explotaciones o miembros de las unidades familiares de las explotaciones.

3. Cuando la entidad beneficiaria sea una persona jurídica, los miembros asociados de la entidad beneficiaria que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades de la intervención que fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

4. Según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las agrupaciones podrán tener personalidad jurídica propia o carecer de ella. Las agrupaciones sin personalidad jurídica solo podrán considerarse personas beneficiarias en los casos contemplados de forma explícita, en las tipologías de proyectos subvencionables recogidos en el Anexo I de la presente Orden.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse contar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. Cuando la persona o entidad beneficiaria sea una sociedad civil, su constitución deberá constar en escritura pública.

6. Cuando las personas o entidades beneficiarias de las ayudas tengan la consideración de empresa de conformidad con la definición establecida en el Reglamento (UE) núm. 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, solo podrán ser personas o entidades beneficiarias las que tengan la condición de PYME tal y como se definen en dicho Anexo.”