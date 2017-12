Tito Díaz: “que gane el mejor, pero que ascienda el Breogán”

El derbi de este viernes en el Pazo a las 20:45 será especial para Tito Díaz (Lugo, 1957). No lo niega. Ni siquiera lo hizo cuando entrenaba a Leyma Básquet Coruña y se enfrentaba al Breo. A su Breogán. "Soy breoganista desde siempre, mañana que gane el mejor, pero que ascienda el Breogán a ACB".

La puerta abierta para volver al baloncesto profesional

Tito Díaz reconoce estar muy contento entrenando a la selección gallega cadete masculina. "Estoy muy satisfecho, porque les doy cosas a los chicos, pero ellos me dan muchas cosas a mi". Con todo, como entrenador profesional que es, reconoce "estar en el mercado".

"Tiene que coincidir un proyecto atractivo y que yo sea atractivo para el proyecto", recalca Díaz, que ahora aprovecha para "tomar una perspectiva más amplia de la LEB, de la ACB y de la Euroliga".

El entrenador lucense cree como preparador que "no debemos aceptar lo primero que se nos ofrezca, sobre todo si las condiciones de trabajo no son buenas", y en el pasado verano "no se dieron las circunstancias". Si no fue esta temporada, será la próxima, recalca Díaz, quien se ve "con recorrido" en la Liga, o en otras, porque "me gusta entrenar". "Ya estuve en femenino y en todas las categorías masculinas salvo en ACB y hay que esperar, pero debo estar preparado por si surge la oportunidad", apunta el técnico lucense.