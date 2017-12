Miguel Sánchez: "En 2019, Ciudadanos estará en el gobierno de la Región"

Ciudadanos ha hecho esta mañana el balance del año. Desde la formación naranja sacan pecho de las medidas que han conseguido aprobar en este ejercicio, destacando una medida estrella: la eliminación en enero del impuesto de sucesiones.

La aritmética parlamentaria les colocó como partido llave. Esto les ha permitido en 2018, hacer aportaciones a los presupuestos por valor de 175 millones de euros. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha anunciado una reunión con el Gobierno para la primera semana de febrero. ¿El objetivo? Seguir el cumplimiento de sus aportaciones.

"En la primera semana de febrero habrá una reunión con el Partido Popular para hacer un seguimiento del cumplimiento de las aportaciones, que no enmiendas, de Ciudadanos a los presupuestos. Estos famosos 175 millones que colorean el presupuesto de color naranja", afirma Sánchez.

Con los 4 de los 45 escaños que obtuvieron en 2015, Miguel Sánchez asegura que podrían haber entrado en el gobierno a repartirse sillones. En cambio, afirma Sánchez, se quedaron donde les pusieron los murcianos, en la oposición.

Relata Sánchez que hicieron algo que hasta ahora la gente no había pensado. "Nos quedamos donde estamos, en la oposición, que es donde la gente nos había puesto. Y desde ahí dijimos que íbamos a hacer política útil para todos los murcianos", asegura el portavoz naranja.

Después de dos años, consideran que Ciudadanos está capacitado para gobernar. "No nos quedamos aquí", advierte Sánchez, "no nos conformamos. Nos estamos preparando para gobernar. En 2019, Ciudadanos estará en el Gobierno de la Región y en la mayoría de municipios, si no todos, de consistorios de la Región de Murcia".

Precisamente de cara a las elecciones, han anunciado la celebración de primarias en 2018. Miguel Sánchez se siente con fuerzas para volver a ser el candidato de la formación naranja.