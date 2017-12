Ciudadanos condiciona su apoyo al presupuesto a que Polanco asuma inversiones por cuatro millones de euros

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia deberá asumir inversiones por importe de más de cuatro millones de euros si quiere contar con el necesario apoyo de Ciudadanos para el presupuesto de 2018. De momento no hay acuerdo, y aunque el PP ha solicitado la convocatoria de una comisión de Hacienda para las próximas horas, el portavoz de Ciudadanos y presidente de esa comisión, Juan Pablo Izquierdo, entiende que dicha convocatoria no tiene sentido al no haber avances en la negociación.

Ciudadanos no se cree al Partido Popular dado el grado de incumplimiento de los compromisos que adquirió para el presupuesto de 2017 y que no ha cumplido. Así las cosas, el portavoz del grupo naranja, Juan Pablo Izquierdo ha dejado claro que esta vez quiere compromisos concretos con fechas de ejecución incluidas. Hasta que no sea así el Equipo de Gobierno no contará con el apoyo del grupo en la oposición municipal.

Ciudadanos plantea, entre otras propuestas, un Plan de Ayudas para Autónomos y Pymes, además de subvenciones para mejorar la accesibilidad de los comercios. También pone sobre la mesa una ambiciosa partida de 1,5 millones de euros para asfaltado y pavimentación. La potenciación de la investigación y el desarrollo, el impulso del sector agroalimentario, la recuperación de la nave de la Estación de Pequeña Velocidad y la ampliación del aparcamiento, el desdoblamiento del vial a la altura del tanatorio y un plan director para el Centro Cultural Lecrác y la convocatoria de un nuevo concurso de ideas para el plan director del Cristo, son otras propuestas. Izquierdo ha incidido en que "no pasa nada" porque el Ayuntamiento acabe el año sin presupuesto al igual que va a ocurrir con el Gobierno de la nación.