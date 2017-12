UGT alerta del repunte de la siniestralidad laboral en Palencia

2017 acaba en Palencia con aumento de los accidentes laborales, según los datos que maneja el sindicato UGT. Según el responsable provincial de la formación, ese repunte puede situarse entre un 14 y un 16 por ciento con respecto al año anterior, lo que a su juicio es sumamente preocupante. Julián Martínez Calderón recuerda a los empresarios y a las administraciones que "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es algo más que un papel".

Son los accidentes considerados leves los que más se incrementan. Desde la UGT se recuerda que no se está incidiendo en aspectos importantes para la salud del trabajador como pueden ser los "riesgos psicosociales". Ante este panorama, la organización sindical afirma que el objetivo para 2018 debe mantenerse: hay que invertir en seguridad laboral. No queda otra si se quieren revertir unos datos que ahora mismo no son positivos.