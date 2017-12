El Obispillo cabalga por Palencia

Decenas de palentinos han escoltado al Obispillo de Palencia en su tránsito a caballo por el centro de la ciudad. Rubén Inclán Fernández, de 11 años, alumno de La Salle y residente en Villamuriel de Cerrato ha estado arropado por un peculiar cortejo que ha repartido 400 kilos de mandarinas. El programa de esta tradición recuperada se ha iniciado con una misa en la Catedral que ha estado seguida de la investidura del Obispillo.

Esta tradición ha tenido en este 2017 un atractivo añadido. Un borriquillo un tanto revoltoso y difícil de controlar poco o nada acostumbrado a desfilar ni a los flashes de los fotógrafos. No lo ha tenido fácil quien se encargaba del animal, no era el único ya que había más burros pero no de tan tierna edad, para mantenerle a raya durante el desfile. A la llegada a la Plaza Mayor, el Obispillo ha sido recibido por el Alcalde que ha escuchado las peticiones formuladas por el niño. Como ya avanzó, peticiones desinadas que buscan beneficiar a los más pequeños de la ciudad. Los burros, conducidos por pajes, incluían en sus alforjas, además de las mandarinas, 31 kilos de caramelos.

El borriquillo que se ha convertido en una de las grandes atracciones del desfile / Radio Palencia