¡Cuidado con cohetes y petardos en Nochevieja!

El Ayuntamiento de San Sebastián ha recordado, ante la proximidad de la Nochevieja, que está prohibido el uso de petardos, cohetes y bengalas en la vía pública y ha remarcado que ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia de los comercios que puedan vender de manera irregular este tipo de material.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Martín Ibabe, ha apelado a la ciudadanía a "actuar con sentido común para que la última noche del año sea de celebración y no haya que lamentar incidentes".

Ibabe ha explicado en un comunicado que los establecimientos que están autorizados para la venta de artefactos pirotécnicos deberán mostrar dicho permiso y no podrán vender unidades sueltas.

Asimismo, deberán respetar las edades mínimas de comercialización de estos productos, los cuales deberán contar con el correspondiente sello europeo y estar catalogados, ha remarcado el concejal, quien ha subrayado que queda "expresamente prohibida la venta ambulante" de este tipo de artículos.

Los menores de edad que no vayan acompañados de un adulto y porten este tipo de artefactos serán sancionados y el material decomisado al igual que las personas mayores de edad que tengan una cantidad de productos pirotécnicos que puedan acarrear una detonación que cause riesgo.

La Guardia Municipal de San Sebastián recomienda también no guardar estos productos en los bolsillos, no manipular sus componentes, no lanzarlos contra personas o animales así como vigilar que no haya líquidos o sustancias inflamables a su alrededor.