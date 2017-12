Ara mare

De veres. No han pogut presentar la proposta abans? Que està molt bé això de protegir l'horta, que no dic que no, però que l'ampliació de la V21, l'autovia de Puçol, està pegant voltes des de fa ja deu anys. Demanar ara un canvi sembla de mal alumne que no fa els deures encara que la cosa vulga pintar-se de verd, de protecció de l'horta. La mateixa horta, el mateix camp que perd, ho diu la Unió de Llauradors, cinc agricultors al dia.