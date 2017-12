¿Cuáles han sido las tendencias del fitness en 2017?

El entrenamiento no entiende de métodos con nombre propio, tampoco de Marketing. Es ciencia, y como tal avanza. Alguien me dijo una vez que si “tienes un entrenador que no cambia con los años su manera de entrenar, habría que plantearse cambiar de entrenador”. Y es cierto, la actualización en este sector es obligada tanto para los usuarios como para los entrenadores.

Por ello, analizo junto con Jorge García, experto en alto rendimiento y profesor de la UNIR, tres “tendencias” en entrenamiento y lo que ha dicho la ciencia sobre ellas a lo largo de este 2017.

1.- Hipopresivos y suelo pélvico

Se ha relacionado los músculos del suelo pélvico, cuando no ejercen correctamente su función, con incontinencia urinaria y prolapsos. Ya en los años 40, Arnold Kegel observó dicha relación y desarrolló un sistema de ejercicios muy básicos, fáciles de entender y ejecutar correctamente para trabajar y mejorar el funcionamiento del suelo pélvico. A día de hoy, el nivel de evidencia de los ejercicios de Kegel para este propósito es 1A, el mayor existente. No ocurre lo mismo con los ejercicios hipopresivos o gimnasia abdominal hipopresiva. El pasado 16 de octubre, el British Journal of Sports Medicine (BJSM), la revista especializada en medicina deportiva del British Medical Journal (BMJ), publicaba un editorial de Saúl Martín-Rodríguez y Kari Bo titulado “Is abdominal hypopressive technique effective in the prevention and treatment of pelvic floor dysfunction? Marketing or evidence from high-quality clinical trials?“. En dicho artículo se valoraba la evidencia actual de los ejercicios hipopresivos o gimnasia abdominal hipopresiva para el tratamiento y prevención de Incontinencia Urinaria y prolapsos de órganos del suelo pélvico, las principales disfunciones que podemos encontrar cuando los músculos encargados no realizan correctamente su función. Se afirmó que no hay una mayor efectividad de los ejercicios hipopresivos o gimnasia abdominal hipopresiva en el tratamiento y/o prevención de las disfunciones de suelo pélvico frente a los clásicos ejercicios de Kegel, mucho más sencillos de aprender y realizar. Por esta razón, los autores concluyen argumentando que no hay evidencia que avale sus supuestos beneficios, así como tampoco la hay para justificar su recomendación por parte de los profesionales.



2.- EMS Electroestimulación global o biotraje

Prometían perdida de grasa, mejora del estado de forma con tan sólo 20 minutos de ejercicio a la semana. A lo largo de este 2017 las franquicias que ofrecían este tipo de servicios han disminuido. La ciencia ha demostrado que “el beneficio que aporta la utilización de este tipo de chalecos no compensa al riesgo”, algo que ya afirmó Nicola A. Maffiuletti, el mayor experto mundial en electroestimulación muscular.

El “adiós definitivo al sit up y crunch abdominal”. Se siguen incluyendo en las rutinas de trabajo de zona media.

3.- El investigador, Mc Gill, mostró que causar estrés en la espalda haciendo flexiones lumbares repetidamente (llevándose el pecho a las rodillas, es decir, el típico crunch abdominal) dañaría los discos intervertebrales. Por tanto, se debería evitar cualquier ejercicio que incluyera este tipo de movimientos en la columna lumbar. La base del entrenamiento podrían ser los ejercicios isométricos -aquellos que producen contracciones musculares sin producir movimiento- que buscan mantener la integridad de la columna frente a fuerzas externas. También aquellos gestos que impiden la extensión, flexión frontal, lateral o rotación de la espalda (Lee BC, McGill SM. 2015).

Sara Tabares es entrenador personal en Valencia y directora de PERFORMA Entrenadores Personales