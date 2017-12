València en Comú pide a Ribó que no hable en su nombre sobre la ampliación de la V-21

Se lo adelantaba ayer la Cadena Ser: el gobierno municipal remitió ayer al Ministerio de Fomento su propuesta alternativa de ampliación de la V-21, una propuesta que, aseguraban, permitiría reducir el impacto de esta infraestructura sobre la huerta a la mitad.

Un proyecto que ha levantado ampollas en el seno del propio gobierno de la Nau. Hoy, la portavoz de València en Comú, María Oliver, ha pedido al alcalde Ribó que no hable en nombre del ejecutivo municipal cuando no ha consensuado este proyecto con uno de los partidos que lo forman: el suyo.

Asegura Oliver que València en Comú recibió el documento a la vez que este se mandó al Ministerio, y no antes, y que no se consultó ni se debatió con su partido en ningún momento.

Respecto al contenido, aunque se muestra partidaria de todo lo que permita paliar la afección a la huerta, se reafirma en la postura que desde el principio ha mantenido València en Comú, que la ampliación es un proyecto innecesario y que contradice las políticas de movilidad del consistorio. No solo eso. También pone en duda que el proyecto municipal tenga el rigor técnico necesario. Afirma Oliver que el proyecto no procede de ningún servicio del Ayuntamiento, sino que es tan solo una ocurrencia política del alcalde.

Oliver reconoce que el de la ampliación de la V-21 es un proyecto "incómodo" para la alcaldía, porque los socios de gobierno no tienen la misma postura, pero, lamenta, eso no quiere decir que no se puedan, al menos, sentar a hablar.

Por su parte, el alcalde, en un acto a primera hora de esta mañana, le ha quitado importancia a la falta de acuerdo, y considera que Compromís, el PSPV y València en Comú comparten el objetivo de salvaguardar la huerta valenciana. En cuanto a si ha consultado con los dos partidos, asegura que sí hay consenso con los socialistas, y entiende que València en Comú va en esa misma línea.