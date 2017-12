Luz verde a la apertura comercial en festivo

En declaraciones a la Ser, el conseller Rafael Climent, ha explicado que no hay cambios signficativos en el acuerdo anunciado. Que se han intentado limar algunas asperezas. En un caso ha sido posible, en el de la apertura de las grandes superficies del entorno de Alicante en las rebajas de julio, y se ha incluido. Y en otros, como conseguir una mejora global en Alicante no ha sido posible.

Pero el acuerdo, insiste Climent, sigue teniendo el membrete de histórico y, como decimos, queda abierto a aportaciones y mejoras de los consejos de comercio de Valencia y Alicante siempre que sean apoyadas por unanimidad.

Los sindicatos ni sí ni no

Y como decimos los sindicatos no se oponen, pero tampoco están a favor. Desde UGT, Esteban Ramos, explica que poco pueden decir. Que ellos se oponen a la apertura en festivo pero abrir o no depende de quien lo autoriza (quien hace la ley), que es el gobierno, y de los patronos. Los sindicatos (que ni siquiera estarán al acto de la firma) son meros espectadores.

CCOO, por boca de Miguel Mandingorra, da un paso más. No pueden decir que sí porque perjudicarían a los trabajadores de Alicante que multiplicarán casi por tres los días festivos en los que tendrán que trabajar. No pueden decir que no porque los de Valencia salen beneficiados con el acuerdo. Total, que están entre la espada y la pared.