Un acuerdo muy esperado

Uno de los acuerdos más difíciles de alcanzar...A punto de terminar este 2017, el sector del comercio ratifica hoy el acuerdo de los horarios comerciales que pactó la apertura de 38 festivos al año en las cinco zonas de gran afluencia turística de Valencia y en toda la ciudad de Alicante. Y once festivos en el resto de la Comunitat. Al final, los sindicatos no se oponen aunque tampoco están satisfechos con este acuerdo. Como meros espectadores reiteran que a ellos no les parece bien abrir en festivos, y tanto un sí como un no supondría perjudicar a unos y otros, dependiendo de la provincia. En cualquier caso, un alivio porque éste era un asunto que estaba muy estancando y ha sufrido muchos cambios. Algo de estabilidad, sin duda, será beneficioso para todos, consumidores incluidos, en este sector.

