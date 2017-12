Heroicidad y punto de inflexión

El partido de esta noche en La Fonteta debería marcar un punto de inflexión en la temporada de Valencia Basket. Sobre todo, para sus jugadores. Una victoria como la conseguida ante Panathinaikos con las ausencias consabidas (Vives, Diot, Sergi, Sastre, Williams) más la baja de última hora de San Emeterio tiene que servir forzosamente para que la música vuelva a sonar en el vestuario del campeón ACB. Para que una de las mejores plantillas de la Liga -cuando la enfermería se vacíe- recupere la mentalidad inquebrantable que tanto rédito le proporcionó hace unos meses ante rivales temibles como el Real Madrid. El objetivo real no es el Top 8, o al menos no debería serlo. El objetivo real debe ser llegar al 100% física y mentalmente al tercer fin de semana de febrero: la fase final de la Copa del Rey.

En el largo y tortuoso camino hasta ese momento, esperando la recuperación de Vives y Sergi, Vidorreta puede haber hecho un descubrimiento en la figura de Alberto Abalde. Ante tanta ausencia en la mayoría de posiciones, no queda otra que improvisar soluciones. El partido del gallego haciendo el uno -jugando con 39 de fiebre- fue de manual. Con carácter, ideas claras y buenas decisiones en estático. En defensa mejora incluso las prestaciones de Van Rossom, al que sigue faltándole un punto de valentía para pasar los bloqueos por delante.

Otro de los que sigue demostrando que está para cuando se le necesita es Rafa Martínez. En los quince minutos que estuvo en pista, 4 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 3 faltas recibidas. El capitán apretó los dientes detrás para contener a jugadores superiores desde el punto de vista físico como Pappas o Denmon. Su aportación desde la segunda unidad, la irrupción en pista de Dubi con 11 puntos tras el descanso y dos triples de personalidad a cargo de Doornekamp fulminaron al equipo de Xavi Pascual.

No busquen otra clave en la heroica victoria de Valencia Basket: defensa, defensa y defensa. Es uno de los primeros mandamientos del manual del baloncesto. Cuando faltan los recursos delante y/o los tiros no entran hay que bajar el trasero detrás, morder por cada rebote defensivo (sigue siendo una asignatura pendiente para el conjunto taronja) e intentar correr. Cumpliendo esa máxima -y otras- buena parte de los jugadores que ganaron la Liga en junio habían perdido diez seguidos en Euroliga.

Y, que no se me olvide, la victoria ante uno de los gigantes del baloncesto europeo debería servir para que La Fonteta se enchufe al equipo. Y el equipo incluye al entrenador. Un tipo capacitado, transparente y ganador que esta noche, afortunadamente, ha recuperado mucho crédito. Una heroicidad como la de hoy forzosamente tiene que servir de punto de inflexión para bien. Espero de corazón no equivocarme.