Archivada la denuncia de Ecociudad contra Pedro Santisteve

La fiscalía archiva la denuncia de Ecociudad contra el alcalde Pedro Santisteve al entender que su actuación no fue delictiva. El informe del letrado de esta sociedad lo acusaba de hasta 5 delitos por haber solicitado información reservada sobre contratos y tareas de la depuradora de La Almozara.

El fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca ha ordenado su archivo considerando que los hechos que se describían en la denuncia que el pasado 10 noviembre interpuso el consejo de Administración de Ecoidad no pueden ser considerados delito. En concreto, se le acusaba de prevaricación, denuncia falsa, trato degradante al gerente, y falsedad documental.

El Fiscal fundamenta su informe señalando que el dudoso funcionamiento de Ecociudad y la empresa DRACE, es lo que lleva al alcalde a interponer una denuncia sobre unos hechos que debía constatar. En cuanto a la denuncia falsa, apunta que hubo indicios suficientes para incoar una causa criminal. Descarta también el mobbing al gerente de la sociedad, Miguel Angel Portero. Una relación con la sociedad que se basa en la confianza, y para cuyo cese se requiere una mayoria del consejo. Algo que se ha intentado en varias ocasiones y no se ha logrado, saliendo Portero reforzado tras todo el proceso. Escaso recorrido también el delito de falsedad documental al que no le da relevancia jurídica al tratarse de manifestaciones que no incluyen el soporte probatorio necesario.