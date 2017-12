Compañeros... de vestuario en el Almería B y de piso

Ya son una familia, y muy rojiblanca. Los tres jugadores del filial del Almería (Urri, Óscar y Chema) comparten vestuario y también piso, por lo que están casi las 24 horas del día juntos. Se llevan a las mil maravillas y se reparten las tareas del hogar para que la casa siempre esté en orden. Los tres futbolistas abrieron de par en par su casa a LA VOZ para hablar de fútbol y de cómo llevan el día a día, antes y después de los entrenamientos.

Urri, Óscar y Chema son grandes compañeros en el vestuario y en la casa, donde la televisión está casi siempre encendida con un partido de fútbol. El fútbol, no podía ser otro, es el tema estrella en la casa de los tres jugadores del filial del Almería. No fue fácil hacer la entrevista en el salón de la casa con los tres sentados, como tres ‘niños buenos’: no faltaron las bromas y los chistes en una conversación muy amena con ellos.

El central y centrocampista Urri parece el ‘formal’ de la casa, mientras que los extremos Óscar y Chema parecen como las bromistas.

No es nuevo que tres futbolistas de un mismo equipo compartan casa: “Nos llevamos muy bien, tanto en el vestuario como en la casa. Es una situación curiosa y la verdad es que es una suerte que nos llevemos tan bien, de momento (risas)”, dice Chema.

El extremo rojiblanco del filial del Almería recuerda que “la buena relación que tenemos nos ayuda mucho luego en el terreno de juego. Somos como una pequeña familia, Urri y Óscar son como mis dos hermanos”.

Chema habla maravillas de Urri: “Tiene siempre la casa muy ordenada, le gusta cocinar, tiene la casa limpia y se vive muy bien con él; es muy buena persona, muy buena gente... se vive estupendamente bien con él”.

Y de Óscar habla muy bien, aunque últimamente “lo veo muy centrado... será por la novia, eso es bueno para él, claro que sí. Es buen chaval en todos los sentidos”.

Chema cumple su tercer año en Almería: “Estoy muy contento aquí, la gente me acogió muy bien y la verdad es que es una ciudad muy acogedora, una maravilla”, dice un futbolista que recuerda que “en la casa no falta el fútbol. Vamos juntos al entrenamiento, luego preparamos la comida, descansamos y por la tarde queda uno hace sus cosas: estudios, gimnasio... y por la noche cenamos juntos y vemos la televisión”.

Los días previos a los partidos “comemos juntos y preparamos la comida, que siempre es sana”, pero el tema de fregar los platos “comenzó bien porque cada día fregaba uno, pero poco a poco se iba acumulando el trabajo y ahora ya cada uno se friega lo suyo, pero todo está organizado y una cocina limpia”.

Por su parte, el otro extremo de la casa, Óscar, comenta que “me llevo bien con los dos, pero Urri es muy tostón con la música por la mañana. Yo soy de ver muchas series, pero muchas series”. Chema se mete en la conversación y dice (risas): “No sale de su habitación viendo series y películas, salvo el día que queda con la novia. Está muy formalete”.

La novia de Óscar ‘se atreve’ de vez en cuando y va a la casa de los tres futbolistas del Almería B: “Hace algunas cosillas en la casa porque si no... ¡imagínate!”, comenta.

“María se lleva muy bien con Urri y Chema”, dice.



Óscar recuerda que “cuando vienen mis padres a Almería se pasan por la casa y ven que tanto Urri como Chema son muy buena gente, chicos centrados que quieren llegar lejos en el mundo del fútbol y en ese sentido se van de Almería siempre muy tranquilos porque ven que son buena gente”.

Chema explica que “mi madre está tranquila; sabe que tengo dos buenos compañeros”. Y Urri dice que “mi padre está tranquilo; ve que tengo dos buenos compañeros”.

El central y centrocampista reconoce que en el tema de la basura “casi siempre la tengo que tirar yo; eso hay que dejarlo claro, aunque a veces si uno baja y hay basura en la puerta siempre la tira”. La casa estaba limpia al menos el día que estuvo el periódico de todos los almerienses con Urri, Chema y Óscar en el salón: “Hoy sí es verdad que está limpia...”, dijo sonriendo Urri. Es la historia de una pequeña pero gran familia rojiblanca del Almería.