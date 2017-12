2017, un año "positivo"

El Ecoculture CB Almería cierra un 2017 “bastante positivo”, saldado con el título de campeón de 1ª División Nacional, el ascenso a Liga EBA y, de momento, cinco victorias en esta categoría, pero sobre todo habiendo conectado con la afición almeriense, que se siente identificada con un equipo compuesto en su totalidad por jugadores de la provincia y que lucen cada partido en el Moisés Ruiz un atractivo estilo de juego

Raúl Fernández, entrenador del Ecoculture CB Almería, hace referencia a todas estas cuestiones en su balance del año. “Un balance muy positivo, en mayo llegamos a la final siendo campeones y conseguimos un ascenso muy merecido, realizamos un muy buen trabajo con gente de Almería y fue un ascenso más que merecido por los chavales y por el club”, ha apuntado el técnico almeriense.

Ahora, tras los primeros meses en Liga EBA, el resultado es igualmente “positivo, con cinco victorias en una liga súper reñida y en la que no hay que olvidar que no tenemos jugadores americanos ni extranjeros”, incidiendo el preparador rojillo en que “todos los jugadores son de Almería”, teniendo en cuenta que a Jesús Castro “lo consideramos de la casa”, al haber echado raíces tanto a nivel personal como profesional en la provincia.

Un hecho, el de tener a toda la plantilla de la casa, “que es totalmente positivo” ya que “se nota en la grada, la gente viene a animarnos y se sienten identificados con nuestro estilo de juego y los jugadores que tenemos”, siendo además “importante porque la cantera que viene detrás ve que con esfuerzo y trabajo en un futuro se puede llegar al primer equipo”.

“En una liga tan competitiva, el no contar con extranjeros hace que sea más difícil poder competir”, reconoce Raúl Fernández, aunque “eso no quita que seamos ambiciosos y sigamos luchando para estar en la parte de arriba”. A 2018, el técnico le pide “que nos respeten las lesiones”, porque “la realidad es que nos quedan cinco partidos en casa, donde no hemos perdido, y queremos seguir sin conocer la derrota en casa”. En este sentido, pide al público “que nos siga apoyando”, ya que “si somos capaces de ganar los cinco partidos de casa, estaremos cerca de jugar la siguiente fase con los equipos de arriba”.