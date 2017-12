Las notas de Marco Motta

Llega el momento de analizar lo que fue el 2017 y para Marco Motta todo salió a pedir de boca. El lateral italiano, que estaba sin equipo, entrenó a prueba con el Almería hasta que logró convencer a Fernando Soriano para quedarse. Desde entonces, siempre fue titular excepto en la etapa de Luis Miguel Ramis. El jugador ha repasado con LA VOZ de Almería y Cadena SER el curso, donde el Almería tiene mucho que mejorar. La llegada de Lucas Alcaraz ha dado un giro radical a la forma de competir y también a la mentalidad de los futbolistas. Para Motta, la clave del éxito es la regularidad: “Hay que rescatar cosas positivas, como el carácter del equipo. Lo más difícil es tener continuidad y nos faltó en Alcorcón. No nos queda otra que trabajar”.

La derrota frente al Alcorcón dejó un mal sabor de boca. Encajar a los treinta segundos rompió los esquemas y dio vida a un rival que llegaba con dudas a la confrontación. Marco Motta recuerda que un tropiezo lo puede tener cualquiera, y que en el vestuario confían en el estilo de Lucas Alcaraz: “Olvidamos el partido de Santo Domingo. No todo es malo por esa derrota. Yo ya estoy pensando en el Lugo, porque hay que ganar”.

Su temporada

Motta es una persona muy familiar y quería jugar en España. El Almería le brindó la oportunidad de entrenar en enero y un mes después ya tenía ficha con la entidad rojiblanca. Todo fue muy rápido para el defensa. La relación con Alfonso García es magnífica y firmó hasta 2019. A sus 31 años buscaba la estabilidad y la ha encontrado en Almería: “Ha sido un año intenso. Me acuerdo de que llegué a finales de enero y lo he vivido con mucha emoción. Se acabó bien pese a la delicada situación. Perdimos en Alcorcón, pero no todo es malo. Se ven cosas buenas”.