Sólo uno de cada cinco jóvenes canarios puede emanciparse

Los jóvenes canarios no lo tienen nada fácil para emanciparse. Sólo uno de cada cinco vive por su cuenta y casi la mitad de los menores de 30 años están en riesgo de pobreza. Son los contundentes datos del último infome del Observatorio de la Juventud de España que ponen en evidencia las graves dificultades que tienen los jóvenes en las islas para independizarse.

El estudio concluye que la capacidad adquisitiva de este sector de la población y su situación social, confirma una mala situación de las personas menores de 30 años con un salario medio joven que es el segundo más bajo de España yunos ingreso por hogar joven que son los cuartos empezando por la cola. Además, a ello se suma, la tasa de pobreza o exclusión social de las personas jóvenes en Canarias que supera en nueve puntos a la del conjunto del Estado. Este escenario, junto con una aumento de precios tanto en el alquiler como en la compra de vivienda, hace que el esfuerzo de los jóvenes canarios para poder emanciparse supera el límete aceptable del 30% de los ingresos.

A pesar de que en el archipiélago "las mujeres jóvenes siguen teniendo más incidencia en empleos a tiempo parcial y llegan más a la universidad, pero están más sobrecualificadas con trabajos que no se ajustan a su formación, se emancipan antes que los hombres", según afirma el vicepresidente del Consejo de Juventud de España, Víctor Reloba, quien advierte que esta tendencia supone una auténtica "bomba porque los problemas que analizamos no son de jóvenes sino de una sociedad en su conjunto, y es que una sociedad que no cuida a esos jóvenes se está pegando un tiro en el pie y está hipotecando su futuro".