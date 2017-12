Peñalba: “Vengo con la intención de que la camiseta se convierta en piel”

Gabriel Peñalba, el nuevo mediocentro de la UD Las Palmas fue presentado en la tarde de hoy en las instalaciones del Hospital Perpetuo Socorro. Es el primer refuerzo en la era de Paco Jémez, un jugador que conoce perfectamente de su experiencia en el Cruz Azul. Sobre el futbolista, Toni Cruz, Director Deportivo de la entidad, comentó que estará hasta final de temporada, y que fue el propio Jémez el que entendió que era necesario buscar un futbolista de ese corte para dar más equilibrio en la plantilla. Una vez analizado por parte del club, se dio luz verde al fichaje. Se trata de un futbolista que tiene precisión en el desplazamiento en largo, y que por su altura va muy bien en el juego por alto.

Peñalba comentó que luchará por lograr la permanencia con la UD Las Palmas, sobre su perfil comentó que “con el paso de los año, me he convertido en un estratega del juego, he jugado de diez, es una posición muy diferente a como me he venido desenvolviendo en las últimas temporadas”. El futbolista comentó que “llevo entrenando varias semanas, ahora me tengo que acomodar, pero si el entrenador lo dispone y se dan las circunstancias con el tema de los papeles, no tendría ningún problema en jugar”. Por los trámites administrativos, sería muy difícil que pudiera estar para el partido de Copa del Rey.

El jugador agradeció que Paco depositara su confianza en él, “yo solo puedo decir que la camiseta se me convertirá en piel para devolver las ganas con la que se me contrató aquí. El año que estuve con él me ha servido para saber su idea sobre el fútbol y las cosas que pide a los jugadores”.