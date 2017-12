La edad de inicio al alcohol en Álava es de 12 años y medio

El 62% de los adolescentes encuestados en las zonas rurales de Álava ha bebido alcohol alguna vez. En total, 2023 alumnos y alumnas de entre 12 y 16 años han participado en el estudio realizado por el Instituto Foral de Bienestar Social.

¿Cuándo empiezan a beber?

La edad media del inicio está en los doce años y cinco meses de edad, un año antes que en el resto del territorio nacional. El 48% de los jóvenes de entre 12 y 13 años reconoce haber bebido alcohol alguna vez. Cifra que sube hasta el 90% en mayores de 15 años. Por sexo, los chicos comienzan a beber antes que las chicas, para ser sobrepasados por estas a los 13 años.

¿Qué lleva a los adolescentes a consumir alcohol?

Además de los motivos habituales: me lo quiero pasar bien o porque lo hacen mis amigos; este estudio desvela que la tercera causa por la que beben alcohol los jóvenes es para olvidar sus problemas o "pasar de todo". Más de la mitad de los que consumen alcohol han señalado esta opción como uno de los motivos de su consumo. Por otro lado, los motivos más citados para no consumir alcohol es que consideran que daña la salud, que no quieren y que no lo necesitan para pasarlo bien.

¿Quién les ofrece alcohol por primera vez?

De acuerdo con el estudio, en 2 de cada 3 casos se lo ofrecen sus amigos, aunque el 19% de las veces se lo proporcionan sus propios padres. De hecho, el 15,7% de los jóvenes encuestados reconoce que sus padres les proporcionan alcohol de forma más o menos regular. A algunos incluso les preparan las botellas que luego beberán, en un intento por controlar cuánto y qué tipo de bebida consumen.

Bebidas más consumidas entre los jóvenes

Destacan los destilados de alta graduación (entre los jóvenes de 15 y 16 años es la bebida preferida: casi un 33% los consumen), los licores de menor graduación, el kalimotxo y la cerveza.