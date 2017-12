Golpe Directo

El año 2017 finaliza mucho peor de lo que empezó para quienes esperaban avances en la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, tras las declaraciones del ministro de Fomento en las últimas horas echando por tierra los argumentos del último informe de viabilidad de esta línea de aportado por ayuntamiento y Diputación de Burgos.

Íñigo de la Serna apenas necesitó unos minutos durante el acto de presentación de las últimas novedades del AVE a Burgos para sembrar de dudas los argumentos del mencionado informe, apelando a imprecisiones, deficiencias y errores de apreciación, tanto en los cálculos económicos, de ahorro tiempo, así como en las especificaciones técnicas o en la previsión de uso de la línea. La discrepancia más contundente con quienes defienden la viabilidad del directo es el cálculo de los costes de su reapertura. De la Serna aseguró que no se contempla la opción de emplear 14 millones para una primera reapertura con trenes diesel, porque ahora la tendencia es la electrificación total. Según apunta el digital BurgosConecta el ministro indicó que la inversión no podría bajar de los 100 millones, porque también hay que añadirá los costes las obligaciones que la UE impone para la seguridad y señalización de la línea.

Aunque el ministro aseguraba que el documento aún está en estudio y que su departamento no se cierra a ninguna opción, ha explicado que los técnicos analizan desde hace semanas el informe realizado por el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación y la confederación de asociaciones empresariales y una primera impresión arroja incertidumbres sobre los análisis y las conclusiones que contiene, por lo que apela a la prudencia ya que se trata de emplear “dinero público”. “No es conveniente envolverse en banderas que no están sustentadas por la realidad” apostilló de la Serna.

Según BurgosConecta el ministro pone en cuestión el volumen de mercancías que según el estudio se decantaría por el Directo en lugar de usar la carretera o la actual línea de Valladolid, ya que parte de estas mercancías no se dirigen al norte del país, sino a Portugal. Además ministro asegura que no están bien calculados los ahorros de tiempo y costes del transporte porque no se ha tenido en cuenta que la línea no tiene apeaderos de 750 metros de largo, como sí tiene la línea de Valladolid, lo que hace este trayecto más competitivo para grandes trenes de mercancías

Si queda alguna esperanza habrá que esperar a que avance el mes de enero, porque según el ministro en este primer mes de 2018 finalizará el análisis del documento por parte de los técnicos e incluso podría producirse una reunión con los responsables de las administraciones locales para estudiar las conclusiones.