Rubiato: "El reto de remontar me motiva"

Borja Rubiato llega a la Arandina motivado y con "el reto" de "remontar" los nueve puntos que "tenemos respecto a la cuarta posición". El delantero de Las Rozas ha desvelado en su presentación oficial que "conozco el club" porque "me han hablado muy bien y me han dicho que aquí podré estar tranquilo", añade. Y es que además de compartir vestuario con Fernando Pajarero en el Ebro, equipo desde el que desembarca en Aranda, conoce bien a otros ex blanquiazules como Garcés, Zabal o Carlos Portero.

El ariete no se pone metas y está "a disposición de lo que quiera el míster", al que "no conozco" pero "me han hablado muy bien".

Rubiato ha sido presentado en el Estadio Municipal de El Montecillo y a renglón seguido se ha enfundado las botas para realizar su primera sesiones de trabajo como blanquiazul. Este sábado tendrá oportunidad de llevar a cabo la segunda en Quemada, junto al resto de la plantilla. El equipo se ejercitará allí al permanecer cerradas las instalaciones municipales de El Montecillo.

El comunicado oficial de la Arandina que anuncia la contratación de 'Javichu' (d) / Cadena SER

JAVICHU, FICHADO

Respecto a los otros dos fichajes en este mercado de invierno, Adrián Arias y 'Javichu' llegarán para la primera sesión de trabajo del 2018 el próximo martes 2 de enero. En la mañana de este viernes el club ribereño comunicaba el alta del lateral procedente del Socuéllamos.

En cuanto a la llegada de más jugadores se espera la de un portero, ya que Mediavilla se ha quedado solo tras la baja de Vity, y con toda seguridad ha de llegar otro jugador más, pero habrá que esperar.