El TAV Burgos-Vitoria. Otro déjà vu

Las pendientes tienen la culpa. La linea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria no podrá transportar mercancías. Lo pidió la consejera Tapia por carta al ministro De la Serna en junio, cuando supo de sus planes, porque si están tratando de que en Júndiz haya una plataforma intermodal que dé servicio a las mercancías entre Vitoria "y más allá de París" y haya una terminal de mercancías en Arasur, no se entiende que la red sea solo de ancho ibérico. Pero no puede ser. Así que el Gobierno Vasco se resigna a que las mercancías circulen por la actual vía y que más adelante esta se adecúe al ancho internacional.

Todo sin fechas, sin concrecciones. De la Serna dijo ayer que tratarían de ir al ritmo de la Y vasca. Pero yo, como Santo Tomás, "necesito ver para creer", que estos ojos ya han visto proyectos más adelantados que este, del mismo tramo, y aquí seguimos. Si quieren pruebas: entren en wikipedia y verán cómo los proyectos de plataforma de nueve subtramos entre Burgos y Nanclares fueron licitados en 2009 con plazo de ejecución de 12 meses. Más adelantados que ahora.

Así que "hasta que no meta mi mano en su costado...no creeré".