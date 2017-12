Aiz: "Es vital que las mercancías circulen entre Euskadi, Castilla-León y Portugal por ancho internacional"

El Gobierno vasco seguirá exigiendo al ministerio de Fomento "que la Y vasca tenga continuidad por ancho internacional y que por ese ancho circulen también las mercancías". Lo ha asegurado el viceconsejero de Transportes, Antonio Aiz, en entrevista al programa 'Hoy por Hoy Bilbao'.

Un día después de que el ministro de Fomento anunciara en Burgos que las mercancías no podrán circular por la linea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria "por cuestiones técnicas", el Gobierno Vasco insiste en que se explore esa posibilidad, algo que ya trasladó la consejera al ministro por carta en junio.

"Si no puede ser por el trazado nuevo, tendrá que hacerse por el trazado actual", ha asegurado Aiz, porque, en su opinión "no tiene sentido que en el siglo XXI, modernizando redes como estamos haciendo, no haya posibilidad de que, a través del ancho internacional, también circulen las mercancías".

El viceconsejero ha argumentado su petición en datos. Según ha explicado, diariamente cruzan Euskadi por el corredor de la AP-1 12.000 camiones. El 56 por ciento provienen de países extranjeros; 1.500 de Portugal. "Tenemos que ser capaces de traspasar el tráfico de mercancías al ferrocarril", insiste Aiz.

Segun el viceconsejero, Euskadi no está sola en esta reclamación, que comparten también Castilla-León y Portugal, "ya que Euskadi es su salida natural a Europa".

Para Aiz, la tecnología ferroviaria actual podría permitir superar las pendientes del futuro trazado Burgos-Vitoria y que por ahí circulasen las mercancías. Si no, plantea como alternativa, podría adaptarse la vía del trazado actual al ancho europeo.

En cualquier caso, el Gobierno Vasco opina que "es una cuestión básica para el Estado español y Portugal. Europa así lo exige y el Estado español no se puede quedar detrás de Europa", sentencia el viceconsejero.