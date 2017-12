Javi Conde: "Seguiré ayudando desde el atletismo"

Javi Conde respira hondo antes de contar como se siente después de lograr ser el único atleta en el mundo que ha participado en las 29 maratones de las 29 sedes de Juegos Olímpicos y Paralímpicos. "Me sentí bien. Cuando levanté los brazos en la línea de meta de Rio de Janeiro, empecé a mirar a los siete años que he tardado en lograr este reto. Siete años en los que hemos tenido que incluso organizar dos maratones desde Bilbao porque en Arnen y en Stoke Mandeville, no se celebraban ", dice en los micrófonos de Radio Bilbao.

Era uno de sus objetivos, el más importante de 201 7, pero ya tiene en marcha los siguientes como el de las `seis mayors´. "Ya tengo junto con Jon Salvador hecho la de Chicago, y todo será de nuevo con fines solidarios, recaudando fondos para ONGs y para que vamos a parar si haciendo esto podemos seguir ayudando", dice el atleta.

"Hay momentos también duros porque no llegan las ayudas, no te llega el presupuesto y en un par de ocasiones hemos tenido que pedir algún crédito. Pero no nos vamos a quejar porque por lo general la respuesta social es muy buena. Aparte es que da gusto que haciendo lo que más te gusta puedas ayudar. He sido un atleta que ha conseguido tener la posibilidad desde aquí ayudar como ayudan otros, médicos, enfermeros y enfermeras, maestros", apunta Conde.

El siguiente objetivo es celebrar a su manera el 25 aniversario de los Juegos Paralímpicos. "En Barcelona no he encontrado la respuesta desde su ayuntamiento así que lo vamos a hacer en Basauri. Vamos a crear una exposición temática de esos juegos, cartelería, fotografía, de medallas, de antorcha, sillas de ruedas. Del 19 de enero al 26 de febrero en Basauri vamos a poder disfrutar de toda esta exposición que seguro que va a ser un éxito", dice el atleta vizcaíno.

Y se guarda un secreto, el lugar donde el 8 de marzo tendrá lugar su nuevo reto, alli va a dar 829 vueltas alrededor. "Sí, va a ser en Bizkaia, en un lugar emblemático. Es un reto muy exigente. Cuando alguien da 829 vueltas a algo acaba muy tocado de las rodillas, cadera y cabeza", concluye.