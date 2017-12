Gospel en Cartagena

Cartagena acoge con motivo de las actividades navideñas organizadas por el Ayuntamiento de Cartagena, un concierto de gospel en la centrica Plaza de San Francisco.

Un concierto, que cautivará a los presentes con el grupo 'Gospel It', que abarca las diferentes etapas de la música góspel desde los denominados “espirituales negros” hasta el sonido más actual de este género, sin dejar de lado la música popular actual. “Gospel It”, un juego de palabras que vendría a significar “hazlo góspel”.

En este proyecto se unen 20 voces profesionales, que provienen de diversos campos: flamenco, teatro musical, soul, rock, jazz, bolero, etc. Es esta fusión de estilos lo que provoca un sonido especial y único con artistas muy diferentes que mantienen su personalidad.

Desde clásicos como 'Oh freedom' o el más que conocido 'Oh happy day', hasta canciones actuales como 'I believe I can fly', 'Human' o 'Man in the Mirror'.

Seis de las voces que forman el grupo 'Gospel it', pasaron por el programa 'Hoy por hoy Cartagena' y nos dejaron un botón de muestra de su repertorio.