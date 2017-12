Menores atribuye a las fiestas navideñas el motín de Valle Tabares

El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, ha atribuido a las fiestas navideñas el motín registrado el pasado jueves en el centro de menores de Valle Tabares. En declaraciones a la SER, Candil explicó que "las fechas son complicadas y, es evidente que la llegada de la navidad y el fin de año no les agrada a los chicos porque están en el centro debido a una orden judicial y puede haber situaciones un poco complicadas como estas que se resuelven sin más incidencia". Del mismo modo, el viceconsejero recalcó que desde el año 2001 no se había registrado un motín similar lo que evidencia "que es un centro en donde no hay una especial incidencia de este tipo de acciones y por suerte hemos evolucionado bastante en Canarias y tenemos grandes profesionales en los centros de medidas judiciales y se ha actuado con normalidad".

En total han sido ocho los detenidos por el motín en el que resultó herido, por policontusiones, un cuidador. No es la primera vez que ocurre un incidente de estas características en este centro. En 2001, un motín se saldó con un herido y tres de los cabecillas fueron condenados a tres años de prisión. El Gobierno de Canarias gestiona 200 plazas para menores en seis centros, entre los que se encuentra el de Valle Tabares.

El Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores Valle Tabares -un complejo de 30.000 metros cuadrados- está destinado a albergar a los menores y jóvenes en cumplimiento de medidas de internamiento, tales como las medidas de internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico (abierto, cerrado y semiabierto).

