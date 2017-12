Biel Company en Ser Deportivos: "mi última opción es volver a la liga española"

Biel Company vivirá una Nochevieja especial. El ex jugador del Real Mallorca, ahora en el Pafos chipriota ha atendido a Ser Deportivos.

El mallorquín dice en La Ser que "no me ha costado adaptarme a Chipre porque es una isla mediterráneo y el tiempo es parecido a Mallorca. Sin embargo, he tenido que adaptarme al carácter esloveno de los entrenadores".

El jugador que ha firmado por un año, explica que "el año pasado en el Real Mallorca fue muy duro y no quería atarme. Ahora me da la posibilidad de negociar aquí o otro club en el extranjero a partir de enero".

Cuando se le pregunta por un posible regreso a la liga español, el balear confiesa que "mi última opción es regresar. Mi etapa ya se cerró. Viví años malos en el Mallorca y me ilusiona estar en el extranjero, ahora miro temas de formación".

El Real Mallorca había apalabrado con el futbolista la renovación por tres temporadas más si el equipo se quedaba en Segunda División la temporada pasada. El descenso provocó que ese acuerdo se rompiese. Para el de Maria de la Salut, "cuando se cierra una puerta como la del Mallorca se espera algún detalle. No le guardo rencor al club, pero fueron 4 ó 5 años muy malos".

Respecto a la actual plantilla, Company admite que "esperaba que el equipo sobresaliese en 2ªB, tiene una buena base junto a jugadores top de la categoría".

En cuanto a los playoffs de ascenso a la Segunda División, el actual jugador del Pafos cree que "los jugadores estarán más que preparados y motivados. También está el trabajo del entrenador que deberá tirar de las orejas a quién no rinda".