Izquierda Unida de Motril hace balance negativo de la gestión del equipo de gobierno en 2017

Daniela Paqué, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ha hecho balance del gobierno de Almón durante 2017 y ha rendido cuentas de la actividad de su Grupo político, a su juicio, única oposición al equipo de gobierno del PSOE y del PA , ya que éste ha contado con el apoyo del Partido Popular en todas las decisiones trascendentes que se han llevado a Pleno durante su mandato como las ordenanzas fiscales, la rebaja de la tasa de basura a las grandes comercializadoras de frutas, la privatización de la grúa municipal, las modificaciones puntuales a la relación de puestos de trabajos de los empleados municipales o determinadas actuaciones urbanísticas.

Daniela Paqué ha denunciado la falta de capacidad del equipo de gobierno para aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio. Para los de Izquierdas, "la principal consecuencia de la falta de un presupuesto durante estos últimos años es la inexistencia de un proyecto de ciudad que permita desarrollar políticas y actuaciones para que Motril sea una ciudad mejor para todos y para todas, y no una ciudad ensimismada que no avanza, que no crece y que no cuenta para la Junta de Andalucía ni para el Gobierno central".

En materia de empleo, Paqué ha criticado que a pesar de esta circunstancia el gobierno municipal ha rechazado reiteradamente sus propuestas para convocar una mesa por el empleo en Motril, con la participación de los agentes económicos y sociales, para plantear medidas y actuaciones consensuadas para solventar esta situación.

Izquierda Unida resulta ha criticado determinadas actuaciones que han llevado a cabo el equipod e gobierno, como ha sido el derribo de la Casa Yanguas, la frustrada peatonalización del centro histórico de la ciudad o los múltiples conflictos abiertos que mantiene la concejala Mari Ángeles Escámez con diversos colectivos municipales, entre otros con los bomberos y los trabajadores municipales, recordando el lamentable episodio que tuvo lugar en febrero de este año con el enfrentamiento mantenido con el anterior Secretario municipal que motivó su salida del Ayuntamiento.

Izquierda Unida ha vuelto a reclamar una mayor transparencia de la gestión municipal y un compromiso por fomentar la participación ciudadana, articulando mecanismos adecuados que permitan tener en cuenta la opinión de los vecinos.

Daniel Paqué ha reafirmado el firme compromiso de su Grupo para continuar trabajando por la ciudad, de modo especial por los más desfavorecidos, con propuestas de actuación municipal que permitan compensar de alguna manera las políticas antisociales que se están llevando a cabo desde el gobierno central y, la falta de iniciativa política, o la incompetencia en ocasiones, de la Junta de Andalucía.