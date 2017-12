Puerto Lumbreras deja sin ejecutar subvenciones por 3,5 millones de euros

Son dos las subvenciones que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras no ha ejecutado y que ha devuelto a la Comunidad Autónoma. La primera de ellas, que asciende a 1,5 millones de euros, se iba a destinar al arreglo de la Avenida Región Murciana. Otra, por 2 millones de euros, tenía como finalidad reparar el edificio del antiguo Parador de Turismo para transformarlo en Escuela de Hostelería.

La concejala de Hacienda, Raquel Rodríguez, ha explicado que estas subvenciones no las ejecutaba directamente el consistorio sino el Consorcio Turístico Medina Nogalte y que se han devuelto "por responsabilidad y por no poder cumplir los plazos". "El equipo de gobierno ha actuado de forma responsable ya que los proyectos no podían llevarse a cabo en el plazo establecido", asegura Hernández.

En el caso concreto del Parador Nacional de Turismo, señala que esa actuación estaba pendiente de la cesión del edificio al Ayuntamiento por parte de Paradores, un trámite que no se ha podido completar todavía.

Sin embargo, desde el grupo municipal socialista, su portavoz, José Manuel García Miravete, ha recordado que en el caso de las obras en la Avenida Región Murcia, la subvención fue recibida en 2008 y que este proyecto "habría sido importantísimo para el comercio local", en palabras de García Miravete.

A todo eso, el PSOE ha añadido que, al no ejecutar tampoco el arreglo del Parador de Turismo, clausurado en 2013, Puerto Lumbreras pierde también otra subvención de 4.300.000 euros para poner en marcha la Escuela de Hostelería que allí se había anunciado.

Los socialistas hablan de un equipo de gobierno y un municipio en "parálisis", mientras el ejecutivo local del PP ha acusado el PSOE de confundir a la opinión pública.