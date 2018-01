CECLOR apremia a ADIF a que concluya el estudio del soterramiento en Lorca

Con las dudas sobre el calendario para la llegada del AVE a Lorca despejadas, según CECLOR, lo que les preocupa ahora es que se concluya cuanto antes el estudio informativo y que aclare los aspectos técnicos de la integracón urbana de la alta velocidad.

"Este estudio debe hacerse a la mayor brevedad posible. Nos preocupa que la inestabilidad política a nivel nacional acabe dilatando el proyecto si no está definido", es lo que ha dicho el presidente de la patronal lorquina, Antonio García.

Una vez descartadas otras alternativas de trazado (por el norte y por la huerta, al sur) y con una propuesta inicial de ADIF para soterrar 1,7 kilómetros desde el barrio de San Diego hasta el de La Viña, los empresarios lorquinos piden que amplíen ese tramo subterráneo en al menos otros 500 metros.

De esta forma, según el presidente de CECLOR, se evitaría estrangular una zona de expansión urbana de Lorca: "Es una zona de expansión urbana de Lorca en La Viña que quedaría liberada del ferrocarril", dice García.

Lo que sí preocupa también a los empresarios es la modificación del proyecto del tramo 1 de la ronda central para resolver precisamente su intersección con la línea de ferrocarril. Esperan que estos cambios no retrasen más ambos proyectos: "Puede que ambos túneles, el de la ronda y el del ferrocarril, se solapen. Aún no está definido y es una cuestión que no debe retrasar ninguna de las dos obras".

Aunque para los empresarios es fundamental la alta velocidad, insisten también en denunciar la situación de "abandono" en la que consideran que se encuentra la línea de cercanías Murcia-Lorca-Águilas, que mantiene a día de hoy vehículos sin electrificar con más de 30 años de antigüedad.