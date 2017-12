La Presidenta despide el año incidiendo en el concepto de "estabilidad"

PINCHE AQUÍ PARA ACCEDER AL VÍDEO DEL DISCURSO DE LA PRESIDENTA

La Presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado en su mensaje de fin de año que “la estabilidad económica y política está resultando clave para mejorar el conjunto de los indicadores socioeconómicos”, especialmente debido a que 2017 culmina con dos hitos importantes para el desarrollo y futuro de Navarra: la firma del Convenio Económico con el Estado y la aprobación de los Presupuestos”.

En concreto, Barkos ha indicado que “Navarra y el Estado han llegado a un acuerdo justo, anclado en la realidad y solidario. Un acuerdo clave para el interés general de Navarra, porque se trata del más importante instrumento financiero y tributario de nuestro sistema competencial, y constituye la manifestación más relevante de nuestro autogobierno. Este acuerdo viene a sumarse al hecho de que la Comunidad Foral contará un año más en tiempo y forma con presupuestos para el próximo año 2018”.

Con respecto a los presupuestos, la Presidenta ha señalado que “la pasada semana aprobábamos unas cuentas que servirán para consolidar el cambio de prioridades iniciado hace más de dos años y medio, consistente en reforzar los servicios públicos esenciales como la salud, la educación o la dependencia, al tiempo que se impulsa la economía y el empleo”.

Estabilidad fruto del diálogo y consenso entre diferentes

Para la Presidenta Barkos “estamos viviendo en Navarra el periodo más estable desde el inicio de la crisis, pero esta estabilidad no es fortuita, ni casual. Es fruto del diálogo y del consenso entre diferentes. El acuerdo, algo tan cotidiano en todos los aspectos de la vida, no es fácil, requiere esfuerzo y en muchas ocasiones ceder, pero también es cierto que nos enriquece, nos hace más fuertes y nos permite avanzar como sociedad”. En este sentido, Barkos ha incidido en que “es importante reconocer las diferencias para sumar, no para enfrentar, y de este modo hacer de la política su ejercicio más noble, el de resolver los problemas de la ciudadanía. La política como medio para construir un futuro compartido. Ese es al menos nuestro empeño”.

Retomando los aspectos económicos, ha destacado que “la estabilidad económica y política está resultando clave para mejorar el conjunto de los indicadores socioeconómicos. La economía navarra está creciendo por encima del 3%; hemos sido la primera comunidad, junto con Madrid, en recuperar el volumen de empresas que existía antes del estallido de la crisis;el número de personas perceptoras de renta garantizada que han accedido a un empleo se ha duplicado desde 2014; hemos incrementado un 40,9% el número de personas dependientes atendidas, y somos la comunidad con mejores servicios sanitarios”.

El empleo, principal reto

La Presidenta ha afirmado que “hoy la situación económica, política y social en Navarra es mejor que la de hace un año, y tenemos motivos para ser optimistas. Sin embargo, también es cierto que de nada sirven las cifras macroeconómicas si sus efectos no se notan en el día a día por parte de todos y cada uno de los navarros. De nada sirven si no logramos que los efectos de la recuperación que hemos iniciado tengan su correspondiente traslado, sin ir más lejos, en empleo: empleo de calidad”.

En este sentido, ha continuado indicando que “el desempleo es la gran herida de la crisis. El paro se posiciona encuesta tras encuesta como la mayor preocupación de la sociedad, y debe ser nuestro principal reto colectivo. En Navarra vamos por buen camino, ya que cerramos el mejor año para el empleo en más de una década. Creamos empleo. De hecho, la Seguridad Social ha recuperado en el último año 9.025 cotizantes. Sin embargo, resulta a todas luces insuficiente. De nada sirve conseguir un puesto de trabajo si ello no conlleva garantizar las condiciones de vida y construir un proyecto de futuro”.

Barkos ha dedicado una mención especial a la juventud, recordando que “durante tiempo nuestros jóvenes, magníficamente formados y preparados, han tenido que irse para buscar una oportunidad lejos de casa. No nos lo podemos permitir. Necesitamos el talento de nuestros jóvenes para hacer a

Navarra más fuerte y próspera. Y para eso debemos trabajar por generar las mejores oportunidades para ellos”.

Convivencia y cohesión

Barkos ha destacado que el nuevo años 2018 “nos brinda una magnifica ocasión de trabajar muchos aspectos que mejoren el día a día de todos y cada uno de nosotros, porque todavía nos queda camino por recorrer a la hora de construir esa Navarra más solidaria, integradora pero también más moderna y competitiva a la que aspiramos”.

Además, ha resaltado que “el nuevo año debe ser también una oportunidad para la convivencia y para la cohesión. Convivencia, en diversidad y en pluralidad.Diversidad como distintivo de riqueza plural, una de las enseñas que Navarra ha sostenido siempre con orgullo. Acuerdo, estabilidad, convivencia, cohesión e ilusión. Todos ellos son elementos esenciales para construir nuestro futuro como sociedad”.

Finalmente, la Presidenta ha deseado “lo mejor a todos y todas lo mejor para el año que va a comenzar”, especialmente a “quien peor lo está pasando estos días. Sé que en todas las familias hay ausencias o preocupaciones, así como también ilusiones que se hacen más vivas y destacadas en estas fechas”.