"El desafío digital que padecen muchos negocios es para nosotros una bendición digital. La radio ya es audiovisual"

1.¿Cómo termina el año radiofónicamente hablando en Gipuzkoa? ¿Cuál es la foto?

Oscar Téllez: La radio en nuestro Territorio tiene una salud de hierro. Según el Estudio General de Medios publicado a principios de diciembre, más de la mitad (el 66%) de la población guipuzcoana mayor de 14 años escucha a diario alguna emisora. Y esto es algo que viene sucediendo sistemáticamente año tras año, a diferencia, por ejemplo, de los medios impresos, que van perdiendo audiencia de manera recurrente. Quizá el modo gratuito de distribución de la radio, habitual desde hace décadas, nos ha permitido adaptarnos mejor al cambio que internet ha propiciado en los usos y costumbres del público. Mientras en España prefieren la radio musical, en Gipuzkoa somos más de radio hablada, pegada a la información… herencia quizás de una sociedad que durante mucho tiempo protagonizó, en demasiadas ocasiones, las portadas del relato informativo.

2. Y en este mapa radiofónico… ¿qué papel juega la Cadena SER en Gipuzkoa?

OT: La SER está presente en las áreas más pobladas del Territorio. En Donostia, Radio San Sebastián es la primera radio, tanto por veteranía (desde 1925 en el dial) como por el lugar que ocupamos en el podio de las audiencias. En el Bidasoa, Radio Irún es la absoluta referencia de la comarca. Y Radio Éibar, la emisora local líder en Debabarrena. Yo tengo claro que, donde se nos oye, nuestra programación es la más seguida. Nuestros profesionales marcan la diferencia, sin duda. Los modos de hacer y contar las cosas de la SER han dado forma a un sonido característico fácilmente reconocible en el dial, que apuesta por la Información veraz, contrastada y honrada. Queremos que se mantenga y se difunda, por eso este año la SER ha editado su libro de estilo de periodismo oral.

3. ¿Cuál es el papel de la radio local en un territorio como Gipuzkoa?

OT: La radio es el medio de comunicación con un mayor nivel de confianza y credibilidad, según afirman numerosos estudios. Esto se consigue siendo cómplices de los oyentes, conociendo muy bien sus gustos, preferencias e inquietudes… para darles respuesta a través de los contenidos que producimos. La radio es un soporte imprescindible para construir el relato de la actualidad más cercana. En nuestro caso, además, somos el altavoz de los asuntos guipuzcoanos hacia el resto de la Cadena, por lo que ayudamos a “poner en el mapa” la realidad de nuestro territorio, sus iniciativas y por añadidura, de Euskadi.

4. Una de las "quejas" habituales de los oyentes de la SER, aquí en nuestro territorio, es lo fácilmente que se pierde en el dial. Es lo que ocurre por ejemplo con Radio SS que deja de oírse casi casi sin salir de la ciudad. ¿A qué se debe? y ¿Tiene solución?

¡Me alegra que me haga esa pregunta! Si bien es cierto que como oyente también he notado esas deficiencias, cuando nuestros técnicos miden las señales, todo parece estar en su sitio. Igual que cuando llevas el coche al taller porque falla al arrancar…¡el mecánico lo arranca a la primera! La calidad de recepción de nuestra señal es una de las cosas que me gustaría mejorar. Pero ello no depende sólo de que hagamos una gran inversión en mejorar nuestros equipos emisores y antenas. Aunque la orografía de Gipuzkoa tampoco ayuda -el mar y las montañas delimitan la propagación de la señal – el gran problema es la saturación de emisoras que hay ahora mismo en el espectro radioeléctrico, emitiendo algunas sin orden ni control. Porque para salir al aire, recordémoslo, además de la preceptiva concesión administrativa , hay que cumplir con otros muchos pagos de licencias, como las que protegen los derechos de autor. Todo esto va a tener solución, en mi opinión, gracias a un aliado inesperado: el paso del tiempo. Dentro de poco, con la proliferación de las redes de datos de alta capacidad y las tarifas planas en movilidad, cada vez con más gigas a disposición de los usuarios, podremos usar la radio vía internet sin temor a incurrir en grandes gastos. Hoy, gracias al wifi, se puede escuchar nuestra emisora perfectamente, tanto en el último rincón de Gipuzkoa…como en Londres. El salto cualitativo lo daremos en cuanto los coches, donde se sigue consumiendo mucha radio, puedan conectarse de esta manera. El futuro es apasionante.

5. ¿Y qué papel está jugando internet para la escucha de la radio? ¿Podríamos decir que ha cambiado ya la forma de consumir radio aquí en Gipuzkoa?

El desafío digital que están padeciendo muchos negocios, para nosotros está siendo la “bendición” digital. Internet lo ha cambiado todo. Pronto no tendrán sentido ni las FM´s ni las OM´s. Fíjate que ya hay más oyentes por internet que sintonizando la Onda Media, una banda de emisión que la gente más joven ni siquiera conoce. En el móvil no está, así que, no existe. Las apps son mucho más cómodas, puedes oír la radio a la carta, te llegan avisos de noticias de tu interés, hay fotografías, gráficos, vídeos… la radio ya es audiovisual. El mundo online permite además medir al instante la aceptación que tienen los programas. Cada vez servimos más contenidos digitales, principalmente de humor, deporte y actualidad. Las webs de nuestras emisoras en Gipuzkoa reciben ya cada mes más de un millón de solicitudes de audio, que se dice pronto.

6. Estamos a punto de comenzar un nuevo año… ¿Cuáles van a ser los retos para la radio, en general, y para la Cadena SER en Gipuzkoa, en particular?

El mismo de cada año: contar cosas interesantes que cada vez escuchen más personas. Parece sencillo, pero no lo es. Hay ciertas dinámicas de trabajo que nos llevan a transitar por caminos trillados. Pienso que debemos tener arrojo para salir de nuestra zona de confort y conquistar a nuevos públicos y anunciantes que ahora mismo no nos prestan atención. Nos toca incorporar nuevas narrativas y formatos, que ayuden a hacer de la radio un medio más atractivo si cabe. La Cadena SER, por su parte, debe fortalecer su liderazgo en el territorio, por lo que nuestra obligación es ir siempre un paso por delante de los demás.

7. ¿Cuáles serán los momentos de la Radio el próximo año?

Los momentos de la radio deben ser todos. Desde los pequeños aconteceres del día a día a los grandes hitos informativos. Cada cual que elija los suyos. El asfaltado de mi calle y los cortes de tráfico que provocará…o el mundial de fútbol de Rusia Cada cual que elija los suyos, nosotros estaremos en todo momento al otro lado del micrófono para dar cuenta de lo que ocurra.