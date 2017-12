Naturpellet presenta al brasileño Gavá

Naturpellet Segovia ha presentado oficialmente a su nuevo jugador, Marcus Vinicius " Gavá ". El cierre brasileño de 26 años destaca por su potencia y su buen trato de balón. Gavá ha querido dar las gracias al club por “la oportunidad de vestir está camiseta”. “Tenía ganas de volver a España, ya estuve en Marfil en 2013 y la verdad es que no tuve la oportunidad, también era más joven, ahora estoy más experimentado, cuatro años en Brasil me han hecho madurar tanto en la pista como fuera”. Gavá ya sabe cuales son los objetivos para el club “estoy aquí para ayudar al equipo en los objetivos colectivos, este años el objetivo es la permanencia en Primera División, pero porque no estar en Play Off, el club ha hecho una buena primera vuelta y estamos cerca de la octava plaza”.

El técnico, Diego Gacimartín, ha confirmado que “lo que nos va a aportar es equilibrio sobre todo a nivel defensivo, llevábamos mucho tiempo buscando opciones y Gavá es la que nos encajaba en todos los sentidos, nos va a permitir que otros jugadores se liberen como Alvarito o Álvaro López”. Gavá se incorporará a la rutina del equipo el próximo 2 de enero cuando se retomen los entrenamientos, después del descanso navideño y podrá vestirse de corto en cuanto el transfer lo permita.