Joaquín quiere seguir celebrando cosas

Joaquín vive un momento feliz y quiere que siga la fiesta. Lo inmediato para el Betis es el derbi y no puede esconder su deseo para ese día de Reyes. “Sería maravilloso empezar el año con una victoria en el derbi. Será un gran derbi. Como dijo Serra, este año habrá derbi. Vamos a poner el cien por cien en este partido. Son encuentros siempre muy especiales y lo vamos a dar todo”.

Cuestionado por Montella, el nuevo entrenador del Sevilla FC y con el que coincidió en la Fiorentina, Joaquín ha bromeado antes del reencuentro con el técnico: “No le queda ‘na’ a Montella (risas)… Mi primer año en la Fiorentina fue difícil, pero el segundo año disfruté mucho. Los entrenadores italianos son muy tácticos. Montella tiene cosas parecidas a Emery. En algunas cosas encuentro similitudes entre ambos”, finalizó.

Serra también tenía cosas que decir ante la inminente apertura del mercado. “El día 1 se abre el mercado y estamos trabajando para estar preparados por si el míster necesita reforzar alguna posición. Es verdad que tenemos dos lesionados y estamos pendientes de conocer el tiempo de sus recuperaciones con más certeza, y esto nos va a marcar bastante en nuestras decisiones”. En efecto, entre los días 2 y 3 de enero el Betis sabrá el alcance exacto de las lesiones de Joel Campbell y Tonny Sanabria, ambos de baja tras ser intervenidos y cuyo tiempo de recuperación no se conoce todavía. Es por ello que Serra no ha querido profundizar hoy en aspectos concretos de los posibles refuerzos, ya que estos quedan supeditados a lo que ocurra con Sanabria y Campbell. De sus recuperaciones o no dependerá en gran medida que el Betis acuda al mercado de fichajes con mayor o menor determinación.

Sobre la vuelta de Rubén Castro, Serra ha contado que “hablé con él y le pregunté cómo se encontraba y por la posibilidad de volver. Me dijo que sí, que estaba muy contento, con ganas de aportar su esencia futbolística, que es mucha. Me transmitió esto hace diez o doce días que hablé con él”.

Y por su parte, el presidente Haro quiso recalcar, en un mensaje directo a accionistas de referencia como Galera o Castaño, que “me habría gustado que hubiese sido mejor, pero no ha podido ser porque muchas personas han ejercido el derecho de suscripción preferente… fundamentalmente Manuel Castaño y las familias Salas, Galera y Romero Álvarez. Han acudido y no hemos tenido más remedio que acudir también nosotros. Teníamos que hacerlo porque si no, nos debilitaríamos. No van al tramo caro, intentando argumentar que no están de acuerdo con el pacto. Esas acciones, como no gustan, son feas. En las baratas, sin embargo, sí se puede poner dinero según ellos para pagar a Lopera u Oliver… “