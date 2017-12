Disparar-se el peu

S'ha signat l'acord de l'apertura comercial en festiu. Un acord pegat amb cinta aïllant i fet de retalls que deixa la porta oberta a modificacions i demostra que ni de lluny el tema està resolt. Sóc dels que pensa que al final de la història està ens agrade o no l'apertura total, però ja veurem. Però no és això del que vull parlar, és dels sindicats de classe: UGT i CCOO. No signaren, no es feren la foto però no s'oposaren amb l'argument que poc poden fer. Que, i és quasi textual, l'administració fa la norma i qui té la clau del comerç és l'amo. Que els treballadors soles poden obeir. Els sindicats s'esborren i de pas esborren la seua raó de ser. Dir això és tant com dir que no aprofiten. Tal volta haurien d'explicar si eixe posar-se de costat amaga alguna cosa, algun acord inconfessable... de moment almenys.