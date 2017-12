Almería, último pleno del año movidito y calentito: C,s y PP se pelean para despedir el año.

El Ayuntamiento de Almería celebraba ayer 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes, su última sesión plenaria de este año 2017, que ha sido de carácter ordinario. En principio, el Pleno no debería ser excesivamente largo (aunque siempre está el ‘riesgo’ de los ruegos y preguntas), ya que en el orden del día no ha aparecía ningún tema de gran enjundia y apenas se esperaban asuntos que generaran grandes discrepancias. Hasta que llegaron los Reconocimientos extrajudiciales de crédito. 300.000 euros para pagar facturas con alguna que otra pega por parte de intervención. La sesión debatió hasta diez reconocimientos extrajudiciales de crédito y solo uno no fue aprobado. La oposición y el equipo de gobierno confrontan posiciones por reconocimientos extrajudiciales de crédito con objeciones técnicas importantes