La lección de la A-6052

Finaliza el año y se pone punto y aparte a una esperada reforma para varias localidades, como ha sido la de la A-6052, carretera que une Santiago e Higuera de Calatrava con Martos y ambas también con Porcuna. Es la historia de un gran proyecto que por tanto prometerse nunca se hizo, y solo el tramo entre Higuera de Calatrava y Porcuna se había adaptado a lo que se entiende que debe ser una carretera del siglo XXI. Desde hace décadas, los alcaldes de Santiago de Calatrava habían hecho suya esta reclamación, pero por unas y otras razones nunca habían obtenido una respuesta favorable desde Sevilla.

En plena crisis y sin financiación se presentó una reforma insuficiente; y tras un par de años en el limbo de las promesas incumplidas, revivió en forma de polémica al abrigo del hartazgo, los reventones y los accidentes. Y lo hizo de la mejor forma que pueden resurgir estos asuntos, con la implicación activa de la sociedad civil.

A partir de ahí diferentes situaciones y protagonistas: dos cambios de consejeros y un nuevo delegado más dispuesto con una promesa por cumplir, unas elecciones y una enorme piedra en el camino: la modificación del proyecto que reclamó la Plataforma y que debía incluir la mejora del ancho de la vía. Pero también y de forma muy oportuna, alguna reunión discreta con uno de esos políticos de los que no salen en las fotos. Por eso conviene acordarse también de Francisco Reyes y su compromiso adquirido. Y finalmente la noticia importante: La Junta de Andalucía haría un nuevo proyecto y había financiación europea para ejecutarlo.

Ya hay carretera y ya está en servicio, se han acometido también obras no previstas en el presupuesto inicial y queda pendiente para un futuro, esperemos cercano, la supresión de unas problemáticas curvas. Se pone así fin a un problema de seguridad y también se aplaude que ya la carretera no es un medio de incomunicación. Pero esta renovada carretera es también una lección de los pueblos pequeños.

En estos tiempos en los que muchos ven en las pequeñas localidades una España vacía, vieja y resignada ante la despoblación; cuestiones vitales para la supervivencia de los pequeños municipios no deben contemplarse desde la indiferencia, sino más bien, desde el interés. Porque si el beneficio social de una obra así es compartido por una limitada población, la responsabilidad de conseguirla no lo es menos. Así que manos a la obra, que de todos depende no dar la razón a los agoreros que han firmado ya nuestra acta de defunción.

LUIS MORALES Luis Morales Quesada es giennense de nacimiento, de Higuera de Calatrava por origen familiar y elección, que ha vivido mayormente entre Málaga y Granada. Entre sus pasiones: la arquitectura, el patrimonio y la política.