Cambios políticos, inversiones pendientes y tribunales en el sur de Madrid

Los micrófonos de la Cadena SER han recorrido este año todos los municipios del sur de Madrid para contarles todas esas noticias que han marcado la actualidad informativa de cada día. Y ahora que decimos adiós a 2017, bueno es echar la vista atrás para recopilar lo más importante de aquello que ha sucedido en el sur de la región.

Por política empezamos, donde sin duda la noticia del año fue el cambio en el gobierno de Valdemoro, donde en julio una moción de censura apartaba a Ciudadanos para darle el poder a una coalición de PSOE, Ganemos e IUCM y la alcaldía al candidato socialista, Serafín Faraldos.

Otro nombre propio a lo largo del año ha sido el de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe y hasta octubre secretaria general del PSOE de Madrid. Sin embargo decidía retirarse de la carrera de las primarias y no renovaba liderazgo para ceder el paso a José Manuel Franco.

Pero ya que estamos hablando de nombres propios, hemos de fijarnos en uno que centró la política madrileña durante muchos años y ahora centra la información judicial: Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro y encarcelado desde 2014 por su presunta participación en la trama Púnica. Tres años después salía de la prisión para dar su versión e irse a casa a esperar el juicio.

¿Y qué me dicen de la Educación? Todos los años tenemos problemas de colegios sin terminar, obras que se retrasan y quejas de la comunidad educativa. Este año no iba a ser menos, con problemas en Getafe, Leganés, Parla o Valdemoro, que iniciaron el curso con obras.

El sur de Madrid ha tenido muchos problemas este año, y uno no menor ha sido el de transporte. Primero por lo mal que ha funcionado el Cercanías, las líneas que surcan nuestros municipios para conectarlos con Madrid. Y una de esas líneas ha destacado sobre el resto: la C-3, cuyos alcaldes afectados e indignados, los de Getafe, Valdemoro, Ciempozuelos, Pinto y Aranjuez, iban en diciembre al Ministerio de Fomento para pedir, de una vez, soluciones.

Y no solo el tren ha funcionado mal. El autobús no ha sido mucho mejor. Especialmente desde mediados de octubre, desde cuando tenemos una huelga en la empresa Avanza Interurbanos que afecta a casi todos los municipios, especialmente a los más pequeños, porque la empresa no mejora las condiciones ni de los trabajadores ni del propio servicio.

Ya que hablamos de problemas empresariales, el de la multinacional Ericsson en Fuenlabrada tampoco ha sido poca cosa, con primero un anuncio de traslado de la sede y luego una aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo que ha lastrado las perspectivas laborales de sus trabajadores.

Y un clásico en esto de las reclamaciones sindicales es ya el conflicto de Coca Cola, que sigue marcando las protestas en el sur de Madrid, concretamente en Fuenlabrada. A principios de año conocíamos la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la forma que tuvo la multinacional de reabrir la planta fuenlabreña, si bien ponía algunas objeciones que han mantenido las reivindicaciones de los trabajadores.

No todas las noticias empresariales han sido negativas. En muchos casos hemos contado los anuncios de nuevas inversiones, que todavía no acaban de materializarse, pero ya están en camino para crear cientos de puestos de trabajo en la comarca más golpeada por el paro. Airbus y Amazon en Getafe, Lidl en Parla o Media Markt en Pinto han sido algunos ejemplos.

Ahora bien, el anuncio que sí se hizo realidad fue, en marzo, la apertura de un nuevo centro comercial del sur de Madrid, Sambil Outlet, que incrementaba la oferta de ocio para los vecinos en el antiguo M-40 de Leganés.

Y terminemos con los deportes, terreno donde el sur de Madrid ha reforzado su etiqueta de potencia nacional. El fútbol es buen ejemplo, donde el Getafe C.F. volvía a la máxima categoría tras un brevísimo paso por Segunda, y el C.D. Leganés conseguía la hazaña de mantenerse en la liga de las estrellas. El sur de Madrid, doblemente representado en una de las mejores competiciones del mundo. Y uno de los mejores del mundo también es el ciclista pinteño Alberto Contador, que nos regalaba una Vuelta a España épica a pesar de que no ganase, pero que nos dejaba con un sabor agridulce al anunciar su retirada.

En definitiva, un año cargado de informaciones, noticias, minutos y horas de radio en las que hemos intentado acompañarles e informarles para que ni una pizca de actualidad se les escapase.